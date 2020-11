Eleições 2020 em Laguna – Candidatos a prefeito, vice e a vereador

Ainda que sem a conhecida empolgação das últimas eleições, provavelmente em função da pandemia, a cidade deve ir às urnas depois de amanhã, 15, com a responsabilidade de eleger os melhores mandatários para Laguna, com seis candidatos a prefeito e vice e 125 a vereador, lembrando que Gilberto Sousa depende de recurso interposto junto ao TSE e cuja decisão deve ser conhecida provavelmente ainda hoje.

No dia da votação:

Documentos aceitos para votar nas eleições são oficiais com foto, como carteira de identidade, de motorista, passaporte, e-título.

Não é necessário apresentar o título de eleitor para votar, mas é importante, porém, levá-lo para que a pessoa possa conferir qual sua zona eleitoral. Além disso, a pessoa pode entrar com uma “colinha” com os números dos candidatos anotado.

O Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza o e-título, versão digital do título de eleitor disponível para celulares IOS e Android, que é um dos documentos aceitos para votar nas eleições 2020. Com ele, a pessoa tem acesso rápido às informações cadastradas. Ele pode ser apresentado com substituto do documento oficial com foto no dia da eleição. Os eleitores poderão comparecer às urnas de 7h às 17h. Importante destacar que o horário entre 7h e 10h é preferencial, para pessoas acima de 60 anos.