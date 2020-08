Eleições 2020: JL abre série de entrevistas com pré-candidatos

O Jornal de Laguna publica a partir da edição de hoje, 7, a primeira da série de entrevistas com pré-candidatos à Prefeitura. O trabalho tem como objetivo ajudar a população a conhecer cada um deles e mostrar o que pensam sobre temas importantes para a cidade.

O critério utilizado para ordem de entrevistados foi o retorno da entrega dos questionários. Hoje, o leitor saberá um pouco mais sobre as ideias e planos de governo de Evandro dos Passos Farias, 38 anos, filho de dona Vilma e de “seo” Antônio Carlos. Casado com Renata, é pai de Rebeca, João e Noemi. Especialista em Gestão e Planejamento de Cidades, Engenheiro de Pesca e Curso de Formação de Soldados da PMSC, atua na Segurança Pública (Polícia Militar) desde 2003 e é empreendedor; Roger Costa da Silva, 37 anos, filho de dona Marilene e “seo” Arthur. Casado com Daniela, é pai de Arthur. Formado em Medicina e Enfermagem atua na área da saúde há mais de 10 anos; Sibele de Souza Estevão, 34 anos, filha de dona Albertina e de “seo” Lourival. Casada com Felipe, é mãe de Micael. Formada em Contabilidade.

O que te motiva a sair como candidato a prefeito de Laguna?

Laguna tem suas carências como cidade, e a gestão pública é a que pode mudar essas realidades. No meu trabalho, pude compreender a dimensão dos diversos problemas que as comunidades de todo município enfrentam. Como policial militar eu fiz o que pude para ajudar as pessoas, mas existem limites institucionais, os quais não posso romper. O Executivo, por sua vez, me possibilitaria uma atuação mais abrangente, por isso é que intento estar na vida política administrativa para gerar transformação na gestão pública, mudando o conceito atual de gestão, trazendo a participação efetiva das pessoas no local onde residem. Acredito, ainda, que ser cidadão é exercer a cidadania (política) em todo o tempo.

Quais as obras mais urgentes para cidade em seu ponto de vista?

Podemos pensar em muitos equipamentos públicos que o povo de Laguna precisa e merece. Acredito que o objetivo é mudar o foco, atuando, gerindo e transformando aquilo que é necessário, basilar e fundamental para uma cidade ser desenvolvida plenamente. Afinal, Laguna tem muito a oferecer naturalmente às pessoas que aqui residem e aos que nos visitam. Focar na saúde universal, na administração eficiente e numa educação de qualidade é a primeira camada da gestão pública. Isso sem esquecer que precisamos, com urgência, promover desenvolvimento, tanto econômico quanto social e, para isso, vamos ter que planejar uma cidade melhor. E queremos que essa transformação seja em conjunto com o povo de Laguna (que sabe melhor que ninguém onde deve ser melhorado).

Qual o principal problema da cidade hoje?

Poderia falar do velho jargão: “a culpa é dos políticos!”. De fato, ser o dono da cadeira não te faz um bom administrador. Entretanto, acredito que lamentos não mudam em nada a atual realidade da nossa amada cidade. Toda gestão eficiente, séria e técnica, aplica métodos, princípios e formas de administrar bem e com o auxílio de pessoas. Então, não basta identificar quais são esses fatores negativos (internos e externos), mas também efetuar uma análise sobre qual a melhor forma de resolvê-los, depois aplicar essa resolução de forma legal, impessoal, moral, pública e eficiente, e por fim, avaliar todas as ações executadas, para com isso gerar melhoria contínua nos processos da gestão administrativa.

Qual ação tomada pelo atual prefeito que você não faria?

Minha forma e visão de gestão é diferente de todos! Estudo a Administração Pública há um bom tempo e sei que poder sem ação não gera transformação. Há meios mais eficazes de se administrar uma casa, uma empresa e uma cidade!

Quais as áreas que o candidato deve dar prioridade no seu plano de governo?

Os pilares principais desse edifício chamado Administração Pública devem ser: Saúde, Segurança, Educação, Desenvolvimento Econômico e Social, e Gestão de Qualidade.

Se for eleito, vai priorizar um secretariado técnico ou político?

Técnico, apesar de acreditar que todo servidor público (comissionado ou não) deveria ter essas duas qualidades.

Quais os acertos e erros do governo municipal nos últimos anos em nossa cidade?

Minha visão é e será sobre o futuro da cidade de Laguna. Não gosto de comparar visões que são muito distantes das minhas e da equipe que trabalha comigo no projeto político por Laguna.

Laguna tem um grande problema na questão de geração de empregos. Isso é nítido e todos sabem. Caso eleito, quais ações você tomará para mudar o quadro de desemprego na cidade?

Emprego é um problema mundial! E isso afeta nossa cidade diretamente. Mas posso relatar que tem tudo a ver com oportunidades ofertadas aos geradores de empregos (empreendedores), com mão de obra qualificada e com mercado consumidor aquecido (local ou regional). Sem esse tripé nada acontece numa cidade. O que deve ser feito é chamar à mesa de decisão primeiramente os empresários da cidade (do menor ao maior) e de outros locais que queiram empreender em Laguna. Segundo, trata-se de aprimorar e qualificar a mão de obra local. E por consequência a economia local será ativada.

Diante de tanta deficiência nos postos de saúde (medicamentos, falta de profissionais), quais ações você tomará para sanar esse tipo de problema?

Há um conceito muito atual, mas praticamente desconhecido na área da administração pública, que é das Cidades Inteligentes (Smart Cities). Dentro deste conceito existe a frase “Parceria Público Privado com Pessoas”. Lembrando que os “entes” principais nessa situação resolutiva são as pessoas. E ouvir os profissionais da saúde como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes, pode oferecer o melhor caminho na tomada de decisões. Unindo essa prática com medidas preventivas pontuais e investimentos reais no setor, creio que o combate às doenças que atingem nossa população será menos árduo.

No âmbito municipal (sem contar os esforços do Estado e União) quais deveriam ser as ações para acolher e proteger as empresas durante a pandemia?

A pandemia provou que, numa família, muitas vezes, pessoas moram juntas e não se conhecem. E na Administração Pública essa afirmação também é verdadeira. Acredito que o primeiro passo para ter-se ações de acolhimento e proteção aos empreendedores locais é conhecer a classe empreendedora local, ouvir suas necessidades e também aquilo que eles têm para oferecer como resolução do problema. Segundo é planejar as ações em parceria. Por fim, executar as ações necessárias para resolver os problemas e sempre com decisão compartilhada.

O que te motiva a sair como candidato a prefeito de Laguna?

Enquanto médico fica o sentimento de buscar ajudar as pessoas. Isso é inerente ao profissional da área da saúde. Nesse nosso nicho, a gente já faz bem esse papel. Enquanto gestor a gente abriria o leque e auxiliaria também noutras áreas. Outra questão importante são os vícios políticos da cidade, que me incomodam muito. A cronicidade dos problemas e a baixa resolutividade dos mesmos é o que me motiva à estar pré candidato.

Quais as obras mais urgentes para cidade em seu ponto de vista?

Hoje a ponte do pontal é a menina dos olhos. Sou o único pré candidato da cidade que quer utilizar o projeto antigo (1986) dessa ponte, mas com pequenas readequações, até mesmo para baratear a obra. Tenho ideia de construir essa ponte com recursos próprios, viabilizados pela readequação dos recursos municipais.

Qual o principal problema da cidade hoje?

Sem sombra de dúvidas é seguirmos tendo como principal forma de arrecadação própria o IPTU. Apenas as cidades mais pobres e subdesenvolvidas é que têm no IPTU a maior forma de arrecadação municipal. Os municípios mais promissores inverteram essa forma de arrecadação para o ISS. Porém, pra isso, precisamos de empresas e empregos. Esses são os maiores desafios. Eu tenho uma estratégia clara e sei como operacionalizar. Precisamos fazer os empresários olharem pra Laguna como uma fonte de investimentos. Temos belezas naturais inigualáveis. Nosso problema é que dificultamos a vinda de grandes empresas. Os benefícios daqui (para o empresário) são piores do que em cidades vizinhas (Imbituba, Pescaria Brava…). Minha idéia é inicialmente cobrar o mínimo possível (próximo de 1%) de impostos para que as empresas aqui se instalem. Isso por 4 ou 5 anos. Depois desse período o valor migraria para o “basal”, que gira em torno de 2% em qualquer cidade séria. Laguna cobra 5%. Entre Imbituba, que é igualmente linda, tem praia, e cobra 2%… Pra onde o empresário vai? Se vier pra Laguna hoje faz papel de “burro”.

Qual ação tomada pelo atual prefeito que você não faria?

Eu jamais teria feito o Acesso Norte com dinheiro de empréstimos. Ele quer mostrar serviço em ano eleitoral, e faz da forma errada. Eu também jamais faria politicagem com a UTI do hospital de Laguna; dizendo que será o “pai” da UTI, mas não falam a verdade: que a UTI só terá recursos até dia 31/12/2020, já que os recursos Estaduais estão mantidos apenas até o final do ano. Depois, os repasses estaduais pra Laguna voltarão a ser baixos.

Outra que eu jamais faria: pegar R$ 4 milhões do Governo Estadual pra fazer o projeto da ponte do pontal. Como respondi em questões anteriores, eu pretendo tirar do papel aquele projeto de 1986 e readequar para a nossa realidade atual.

Quais as áreas que o candidato deve dar prioridade no seu plano de governo?

Cada prefeito será lembrado por uma área de prioridade. Eu terei 2 (duas). Educação, onde pretendo evidenciar a importância dos professores, fazendo com que os nossos catedráticos tenham dos maiores salários do Estado. E também, óbvio, a saúde. Na minha gestão nós teremos um pronto atendimento 12 horas (das 19h até as 7h), desafogando as consultas de rotina que migram a noite para o hospital. Também aumentaremos os repasses municipais para o hospital de Laguna, para que possamos manter fixos 2 (dois) plantonistas na urgência / emergência. Não obstante, exigirei (tecnicamente) que o Governo do Estado e a União pactuem e banquem os 10 leitos de UTI para sempre. Sem politicagem. Questão técnica. No Brasil, para cada 10 mil habitantes, temos 3 respiradores. Laguna tem 52 mil habitantes e deveria ter habilitado 15 leitos de UTI. Eu exigirei apenas e tão somente os 10 leitos que já temos montados.

Se for eleito, vai priorizar um secretariado técnico ou político?

Secretário tem que gostar de gente, e isso significa que precisa ser político. Agora, eu jamais colocarei um advogado pra ser secretário de saúde. Assim como jamais colocarei um Médico pra estar na assistência jurídica.

Secretário meu precisará ser honesto. É difícil mensurar isso. Como medir a honestidade de alguém? Hoje temos nos processos que a pessoa responde, algum perfil individual.

Quais os acertos e erros do governo municipal nos últimos anos em nossa cidade?

Acertos: pavimentações (exceto empréstimos para fazer o acesso norte); e

Erros: a) Combate à pandemia desastroso. Laguna tem o pior desempenho da Amurel no combate da pandemia.

Politicagem com a UTI. b) Politicagem com a ponte do pontal. c) Mentiras, mentiras e mais mentiras sobre futuras obras e sobre saúde, especialmente agora em 2020. Talvez por ser ano eleitoral, mas isso é abominável.

Laguna tem um grande problema na questão de geração de empregos. Isso é nítido e todos sabem. Caso eleito, quais ações você tomará para mudar o quadro de desemprego na cidade?

Nós precisamos tornar a nossa cidade um atrativo para os grandes empresários. Temos alguns segredos para isso, tais como:

a) Reduzir ao máximo o ISS por pelo menos 5 anos desde a instalação e funcionamento; e b) Acabar de uma vez por todas com aditivos e propinas (acreditem, pois no meio empresarial somos ainda famosos por essa aberração).

Diante de tanta deficiência nos postos de saúde (medicamentos, falta de profissionais), quais ações você tomará para sanar esse tipo de problema?

O eixo central da minha administração será reduzir os investimentos no entorno do executivo (Prefeito) e investir mais em áreas triviais. Vai dar certo um município que gasta por ano, apenas com o entorno do Prefeito, o mesmo que se gasta por ano com saúde? Vai dar certo um município que gasta por ano, com o entorno do Prefeito, o mesmo que gastamos com educação?

Não vai dar certo, e é isso que Laguna faz desde sempre.

É difícil mudar isso com o perfil de pré candidatos que temos. Todos sempre foram muito pesados. Ter grupos políticos pesados sempre será sinônimo de lotear a prefeitura.

Essa será a primeira vez, nesses nossos 344 anos, que termos uma chapa, onde os dois (prefeito e vice) tem noção de gestão pública, detestam puxa sacos e não aceitaram os grupos pesados pra depois manter o loteamento da Prefeitura. Acho que deu de política pequena para as minorias políticas elitizadas da cidade, né? Ou a gente muda radicalmente nesse sentido, ou seguiremos passando vergonha na região.

No âmbito municipal (sem contar os esforços do Estado e União) quais deveriam ser as ações para acolher e proteger as empresas durante a pandemia?

Temos um comércio acanhado na cidade, mas que historicamente segue como uma das molas propulsoras da economia. Nesse sentido, para proteger os comerciantes, eu jamais permitiria o fechamento completo do comércio. Até porque as lojas, internamente, já estavam vazias. As aglomerações ocorriam fora das lojas, e não dentro delas. Assim, eu estenderia os horários do comércio das 8h até as 21h, para compensar as perdas que o setor teve nas restrições de Março, Abril e Maio. Antes de fazer isso tudo, eu teria combatido corretamente a pandemia, e feito as testagens e diagnósticos necessários para traçar o perfil epidemiológico do coronavírus dentro de Laguna. Esse seria o primeiro princípio no combate de qualquer pandemia, e que não foi feito corretamente em Laguna.

Tirando isso é preciso “socorrer” algumas empresas, como a do transporte coletivo. A única prestadora desse serviço (LagunaTur) tem uma folha de pagamento em torno de R$ 150 mil mensais, e não tem condições de cobrir isso durante a crise. Para evitar demissões, o prefeito precisa agir também nesse sentido. Deveríamos ter pactuado, repito, os 10 leitos de UTI (que já estão prontos), habilitando-os eternamente; bancados pelos Governo Federal e, especialmente, pelo Governo Estadual. O que foi feito até agora?

O que te motiva a sair como candidata a prefeita de Laguna?

Laguna é uma cidade com mais de três séculos. Por aqui, ocorreu a expansão do Brasil para o sul. Já tivemos uma área territorial incrível e hoje o que somos? Somos uma cidade litorânea com inúmeras belezas naturais e históricas. Mas temos mais sorte do que juízo. Quando olho para o meu filho e para essa nova geração lagunense, não enxergo um futuro bom. Acredito que uma Gestão realmente responsável possa resolver o problema da cidade. Tenho uma pessoa em casa (meu esposo) que é a minha referência de Trabalho para a comunidade. A nossa Laguna necessita de um banho de gestão técnica e responsável. E acredito que posso contribuir com isso. Com um novo olhar para a cidade. Um olhar de quem realmente vai trabalhar.

Quais as obras mais urgentes para cidade em seu ponto de vista?

A questão em si não são nem obras, acredito que as coisas são simples de se resolverem, o que falta é um olhar para o povo. De nada adianta eu promover obras faraônicas se o básico não esta sendo feito. Mas eu poderia elencar uma ação que realmente é urgente: Revitalização e ampliação de todos os postos de saúde de todas as comunidades; Oportunizando uma quantidade maior de consultas para o cidadão.

Qual o principal problema da cidade hoje?

São inúmeros. Geração de emprego sem dúvida é o principal. Mas temos que ter um olhar mais apurado na realidade do município. Um exemplo: Nosso pescador das regiões ribeirinhas vem sofrendo ano após ano com a poluição do nosso complexo e os gestores municipais ao que parece, não enxergam. Recebemos uma carga de poluição muito grande em nosso complexo. As lagoas necessitam de oxigenação que vai resultar em termos novamente um grande berçário da vida marinha. É um grande problema.

Qual ação tomada pelo atual prefeito que você não faria?

No ano de 2004, acredito que todos lembram, tivemos o último mandato do então prefeito Cadorin. E o que tivemos? Um banho de asfalto na cidade. Exatamente como estamos tendo hoje. A diferença é que naquela época, o planejamento já estava sendo executado há muito tempo. Sou muito a favor da pavimentação em avenidas essenciais da cidade, mas temos que ter um olhar técnico, valorizar os efetivos da prefeitura e perguntar o que você acha? Está errado? É assim mesmo? Tenho acompanhado ultimamente correções em cima de correções. Talvez se ele ouvisse melhor os efetivos, talvez.

Quais as áreas que a candidata deve dar prioridade no seu plano de governo?

Bom, primeiramente é bom lembrar que sou apenas pré-candidata, o partido que irá decidir os próximos caminhos. Saúde, Educação e Cultura responsável. Como mencionei anteriormente, nosso interior esta passando por sérios problemas na saúde. Mínima quantidade de consultas, demora na realização de exames e por aí vai…Na Educação precisamos levantar a auto estima do professor. Ele deve ser o profissional mais bem valorizado de toda a autarquia municipal. Isso sem mencionar que no perímetro central, do bairro Juliana até o Molhes temos apenas duas Escolas de Educação Infantil públicas, as tradicionais Creches. Uma mãe com dois filhos menores que reside no Campo de Fora vai ter que lutar muito para conseguir uma vaga no CEI do Progresso. O último pilar agrega Emprego, Cultura e Turismo responsável. Eles estão juntos. Não posso pensar em geração de emprego em uma cidade turística onde não temos um simples sanitário público no centro da cidade ou anel viário eficiente para acessibilidade de todos.

Se for eleita, vai priorizar um secretariado técnico ou político?

Talvez uma das diferenças das gestões atuais e o meu pensamento nesse assunto é primeiro, valorizar o que se tem em casa, os efetivos. E segundo, se você quer realizar uma administração eficiente, sem amarras políticas, tem que contar com pessoas técnicas para os setores e também enxugar ao máximo os cargos comissionados.

Quais os acertos e erros do governo municipal nos últimos anos em nossa cidade?

Quando você se lança pré candidata e acredita que o município pode crescer, não preciso nem listar erros ou acertos da atual administração. Nosso foco, quando eu for candidata é apresentar projetos que realmente darão certo. Acredito que o lagunense já possui a resposta dessa pergunta.

Laguna tem um grande problema na questão de geração de empregos. Isso é nítido e todos sabem. Caso eleita, quais ações você tomará para mudar o quadro de desemprego na cidade?

Quando falamos em geração de emprego e sua divisão em setores primário, secundário e terciário, nossa economia aqui é suspensa no ar como se fosse um balão. Não possuímos base. Não é de hoje que a burocracia na prefeitura ligada a interesses particulares espanta grandes empresas que poderiam gerar uma dose significativa de empregos. Soma-se a burocracia com a ausência de mão de obra especializada. Porque não colocamos cursos técnicos de inúmeras engenharias em um convenio com o IFSC para os nossos jovens? Iremos defender a seguinte equação: Apresentar a cidade com acessibilidade + diminuição na carga tributária da empresa + mão de obra eficiente = Geração de Emprego

Diante de tanta deficiência nos postos de saúde (medicamentos, falta de profissionais), quais ações você tomará para sanar esse tipo de problema?

Exatamente como mencionei anteriormente: Revitalização e ampliação de todos os postos de saúde de todas as comunidades; Oportunizando uma quantidade maior de consultas para o cidadão. Fazer com que o profissional tenha orgulho em fazer parte da secretaria, valorizá-lo para ele poder valorizar o próximo. O Governo Federal dá essas condições aos Estados e Municípios, o que falta é vontade.

No âmbito municipal (sem contar os esforços do Estado e União) quais deveriam ser as ações para acolher e proteger as empresas durante a pandemia?

Primeiro vale destacar que a Pandemia pegou todos de surpresa. Poderia ser o Mauro, Samir ou a Sibele na prefeitura. Lidar com essa realidade é difícil. O Gestor público neste momento tem uma difícil e grande responsabilidade. São vidas humanas em uma cidade que até o momento não tem UTI. Soma-se a isso, a necessidade vital financeira que são as empresas dos mais diferentes segmentos na frágil economia do município. O que deveria ter, olhando de fora, é o que a OMS apresenta para conter a pandemia: testes e testes e testes. Nesse aspecto não estamos enxergando um apoio para as empresas. Dinheiro tem, agora onde está e no que está sendo aplicado não sou eu que responderei.