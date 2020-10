Eleições 2020 – Para vereador: Apelidos chamam a atenção

Com 128 candidatos para as 13 vagas de vereador ou que pelo menos foram aprovados em convenções e agora aguardam julgamento pela Justiça Eleitoral, em Laguna, certamente objetivando obter mais votos, ou até mesmo de estarem representando suas categorias, pensaram ou pensam na estratégia de serem reconhecidos por amigos que os conhecem como tal, muitas vezes não sabendo ou não conhecendo pelo nome verdadeiro.

Análise dos nomes

Obrigados a seguir uma série de critérios, como o limite de 30 caracteres, mas livres para colocar prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado e conforme destacamos no início do texto, até mesmo apelido.

O TRE-Tribunal Regional Eleitoral lembra que o nome de urna, não pode deixar dúvida sobre a identidade do candidato, atentar ao pudor, ser ridículo ou irreverente, o que certamente não é nenhum dos casos dos candidatos lagunenses.

De qualquer forma, se houver algum problema, o candidato será chamado para promover a mudança, mas sob pena de sofrer indeferimento.

A lembrar que o prazo final para o indeferimento ou deferimento dos requerimentos de registro de candidatura, é de 26 de outubro.

Em Laguna, como certamente em outras cidades pequenas e onde todos se conhecem, muitos candidatos buscaram o registro de seus nomes de urna relacionando-os ao trabalho que fazem ou fizeram, ou ainda de entidades onde atuam, casos de Duarte do Sindicato, Amauri Vigilante, Jairinho do Porto, Felipe Vieira Gesso, Marcos Chaveiro, Ale do Coco Verde, Chaveirinho, André da Rádio, Osmar do Gás, Fábio da Farmácia, e até suscitando a origem de onde vieram, casos de Adolfo Ceará e Valdeci Paraná.

Confira

Adolfo Ceará

Ale do Coco Verde

Amauri Vigilante

André da Rádio

Babalu

Cazeca

Cesinha

Chaveirinho

Chico do Xavante

Conciliadora

Didi

Dra. Maricélia

Duarte do Sindicato

Dudú Carneiro

Edinho

Fábio da Farmácia

Felipe Vieira Gesso

Irmã do Lula

Jairinho do Porto

Jorginho Bonifácio

Kleber da Kek

Lu Vieira

Maninho da Barra

Marcinha Barreto

Marcos Chaveiro

Mingo

Morcego

Nauro,o Gaguinho

Osmar do Gás

Pacheco Guia

Patrick da Nega

Paulista Segurança

Pingo

Prof Gelson Araújo

Prof Henrique

Prof Rodrigo Bento

Prof Ronaldo Boca

Professora Lisdelize

Professora Olga Júlia

Roberto Bombeiro

Rose

Sargento José

Sargento Sandro

Sargento Teixeira

Tavinho

Tomaselli

Toninho das Excursões

Valdeci Paraná

Veto

Vilsinho

Waldyzinho

Zinho