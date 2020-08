Eleições 2020: Série de entrevistas com pré-candidatos

Dando continuidade a série de entrevistas com pré-candidatos à Prefeitura, com o objetivo de ajudar a população a conhecer cada um deles e mostrar o que pensam sobre temas importantes da cidade, hoje, o leitor conhecerá um pouco mais sobre Julio Cesar Willemann, 58 anos, filho do saudoso “seo” Aguinaldo e de Nely Pereira Willemann. Casado com Scheila, é pai de Haymon, Júlia e Mayana. Advogado por formação há 33 anos e com investimentos na construção civil, responde interinamente pelo cargo de Prefeito Municipal; Pedro Paulo Alves, o “Paulinho da Magapavi”, 53 anos, é filho de Mário e Francisca Mendes Alves. Casado com Nara, é pai de Bruna e Gabriel. Atua como empresário da Construção Civil há 27 anos; Peterson Crippa da Silva, o Preto Crippa, 41 anos, é filho dos saudosos Viviane Catary Crippa e Joelson da Silva. Casado com Eduarda de Souza Oliveira, é pai de Augusto e Valentina. Graduado em Comunicação Social – Jornalismo, atua no legislativo lagunense como vereador há cinco anos.

O que te motiva a sair como candidato a prefeito de Laguna?

O maior desafio de assumir ou de ser candidato a Prefeito, é saber que você não pode ser refém do “sistema” político, e ainda ter a coragem de se doar integralmente à causa pública. Logo, o que deve motivar o candidato não é só o desejo ou a vaidade de querer ser Prefeito por achar que pode fazer melhor. É preciso ter experiência e a consciência de que o ônus dessa função é altruístico, cujo benefício não pode jamais ser pessoal ou de grupos, a bem do o “múnus público” do dever cumprido.

Quais as obras mais urgentes para cidade em seu ponto de vista?

As obras mais urgentes e estruturantes foram projetadas em 2017, como reforma de várias UBS (postos de saúde), escolas e construção de novas, além do acesso-norte, acesso do Farol, pavimentação asfáltica de Bananal ao Parobé e de várias vias de acessibilidade da cidade e a comunidades do interior, Reforma do Mercado Público e Grupo Escolar Jerônimo Coelho para instalar o Colégio Militar. Épreciso, ainda, revitalizar a orla do Mar-Grosso, os Molhes da Barra, passarela do iro, ligação asfáltica da Colombo Machado Sales à João Marronzinho e, ainda, Sede própria da Prefeitura Municipal, a sonhada Ponte do Pontal e a estrada inter-praias (pav. Asfáltica da praia do Gi a Itapirubá).

Qual o principal problema da cidade hoje?

Nos últimos tempos, deixaram de fazer obras estruturantes para o desenvolvimento Turístico da cidade, incluindo-se a cobrança da Casan e da empresa Cofer à resolverem de vez com o sistema de tratamento de esgoto executado em 2014. Nós dessa atual administração, retomamos essas ações, buscando, inclusive, medidas judiciais.

Qual ação tomada pelo atual prefeito que você não faria?

A grande dificuldade do Gestor público é a administrar o limite da intervenção política.

Quais as áreas que o candidato deve dar prioridade no seu plano de governo?

A educação e a saúde requerem sempre atenção do Prefeito, até porque são ingredientes de desenvolvimento futuro de uma cidade. Entretanto, é preciso, igualmente, concluir as obras estruturantes em favor a bem da econômia.

Se for eleito, vai priorizar um secretariado técnico ou político?

A experiência nos diz que, se você não dispõe de um secretário técnico na área, que seria o ideal, você precisa buscar alguém com experiência, competência e integro.

Quais os acertos e erros do governo municipal nos últimos anos em nossa cidade?

Os erros e acertos das administrações passadas estão ligadas não somente a falta de planejamento prévio, mas, sobretudo, saber lidar e estabelecer o limite da política.

Laguna tem um grande problema na questão de geração de empregos. Isso é nítido e todos sabem. Caso eleito, quais ações você tomará para mudar o quadro de desemprego na cidade?

Em tempos idos, nossa cidade em função do Porto, hoje pesqueiro, servia de elo de distribuição de Mineral, grãos, alimentos etc. a várias cidades no Sul, para a época uma forte economia. Com o passar dos anos, passamos a ser dependentes da nossa história, cultura e das belezas naturais, absorvendo poucas indústrias, sobretudo derivada da pesca artesanal e industrial. E preciso continuar as ações e obras estruturantes a bem de retomar nossa vocação (indústria do turismo), estabelecendo um calendário de eventos o ano inteiro, de forma a criar marketing na cidade, fazendo com o setor hoteleiro impulsione a economia e o comércio local. Paralelamente a isso, continuar promovendo o incentivo fiscal e logístico às empresas que queiram desenvolver seu empreendimento sustentável aqui.

Diante de tanta deficiência nos postos de saúde (medicamentos, falta de profissionais), quais ações você tomará para sanar esse tipo de problema?

A estrutura da saúde Municipal nunca esteve tão bem estruturada: UBs (08) amplamente reformadas, (02) UBs construídas, construção da Sede da Secretaria (PAN) admissão de médicos, mediante concurso apesar de uma pandemia em curso. Com recursos do orçamento da Saúde, ainda, foi destinado à conclusão da UTI (504 mil reais) que será inaugurada neste mês de agosto de 2020. O que diria das administrações passadas ?! Eventual falta de medicamentos específicos, são de responsabilidade do Estado, que não tem entregue no tempo devido à Secretaria da Saúde.

No âmbito municipal (sem contar os esforços do Estado e União) quais deveriam ser as ações para acolher e proteger as empresas durante a pandemia?

Qualquer aporte financeiro do Munícipio à empresas tem que haver previsão orçamentaria e autorização legislativa, até porque qualquer que seja empresa tem vinculação tributaria com o Governo Federal, ente capaz de dispor ordem financeira. Entretanto, excepcionalmente, durante a vigência do Dec. de calamidade de saúde pública em razão da pandemia, é possível promover reduções de impostos, tarifas, desde que haja demonstrativo de impacto nas contas públicas e com aval da Câmara.

O que te motiva a sair como candidato a prefeito de Laguna?

Como empresário da construção civil, eu vejo de perto, no dia a dia, as deficiências em infraestrutura que o município possui. Quero poder contribuir para tornar nossa cidade ainda mais atrativa para moradores, turistas e empreendedores, explorando e melhorando todos os pontos turísticos para que Laguna possa crescer cada vez mais. Isso trará mais empregos e, por consequência, mais desenvolvimento para a cidade. Além disso, quero priorizar a educação e a saúde, fundamentais para o bem estar de todos.

Quais as obras mais urgentes para cidade em seu ponto de vista?

Do meu ponto de vista, as obras mais urgentes, são: galerias na frente do Restaurante Caiçara, na frente da Lanchonete Destak, no Bairro Magalhães e próximas ao Centro Administrativo Tordesilhas para que acabe com as inundações dessas regiões, pois a cada nova chuva, os locais ficam intransitáveis. Além disto, abertura de creches em período integral e funcionamento 12 meses por ano, para que os pais possam trabalhar tranquilamente, inclusive durante a temporada, sabendo que seus filhos estão sendo bem assistidos. Outra questão urgente é a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento 15 horas, com Farmácia anexa, para que as pessoas, ao saírem da consulta, já recebam os medicamentos necessários para o devido tratamento. Além disso, também sãoimprescindíveis obras voltadas para o fortalecimento turístico da cidade, tão importante para a geração de emprego e renda.

Qual o principal problema da cidade hoje?

Eu vejo o desemprego como um dos mais importantes (digo “um dos mais” porque também considero como muito grave a situação da Saúde em nossa Laguna e a falta de manutenção nas estradas e ruas). A maioria dos pais lagunenses veem seus filhos se formar e ir para outras cidades por falta de oportunidades no município. Eu, enquanto prefeito, irei trabalhar para mudar esta realidade, aumentando a oferta de emprego através do desenvolvimento de um turismo sustentável, além de buscar e incentivar com isenções fiscais a instalação de indústrias em nosso município, o que aumentará, em muito, a oferta de empregos para nossa cidade.

Qual ação tomada pelo atual prefeito que você não faria?

Jamais inauguraria o Mercado Público, obra grandiosa para a história e economia de Laguna, sem a devida licitação dos boxes de comércio. Os lagunenses já deveriam estar desfrutando de todos os benefícios que este monumento tem a capacidade de proporcionar porém, há mais de sete meses a obra foi entregue e continua fechada. Com isso, o município deixa de arrecadar tributos que poderiam estar sendo devolvidos aos contribuintes em forma de benfeitorias.

Quais as áreas que o candidato deve dar prioridade no seu plano de governo?

Minha gestão será voltada para a geração de emprego e renda, educação, saúde, infraestrutura e justiça social. Esses serão o foco da minha administração, pois são indispensáveis ao bem estar e à qualidade de vida da população.

Se for eleito, vai priorizar um secretariado técnico ou político?

Com certeza, na minha gestão, todo o secretariado será composto por técnicos, para que o recurso público tenha a melhor aplicação possível.

Quais os acertos e erros do governo municipal nos últimos anos em nossa cidade? Acertos:

– O turismo, na gestão do Prefeito Adílcio Cadorin, recebeu um novo olhar e Laguna se projetou não só para o Brasil mas também para o mundo. O teatro ao ar livre com a saga da “Tomada de Laguna”, divulgou a cidade e trouxe muitos turistas para o município, movimentando o comércio; O governo de Célio Antônio se destacou pela captação de recursos federais para a realização de obras na cidade, tais como a Orla do Mar Grosso, a Orla do Angeloni até o Stella Maris, a Policlínica, a Escola de Campos Verdes, dentre outras. Também foi na sua gestão que a Saúde e a Educação se destacaram pela qualidade dos atendimentos. Também não podemos esquecer da grandiosidade do evento “A República em Laguna”; Na administração de Everaldo dos Santos eu destacaria a pavimentação asfáltica da João Marronzinho; Do Governo atual, podemos citar o acesso norte e o asfalto do Bananal ao Parobé. Erros: Na qualidade de pré candidato, não me sinto à vontade para falar dos erros dos que já ocuparam a cadeira de Prefeito de nossa cidade. o povo é que deve saber analisar e julgar como melhor entender. Nesse caso, guardo minha opinião para mim.

Laguna tem um grande problema na questão de geração de empregos. Isso é nítido e todos sabem. Caso eleito, quais ações você tomará para mudar o quadro de desemprego na cidade?

Sem dúvidas esse é um problema que atinge uma grande maioria na nossa cidade. Como uma das formas de melhorar a receita urgente é a elaboração de um calendário turístico anual com grandes eventos mensais no intuito de ampliar, em muito, a vinda de turistas para nossa cidade. Precisamos de eventos fixos mensais, divulgação nacional e internacional para esses eventos, parceiras com a indústria hoteleira e gastronômica. Além disso, é fundamental estabelecer o diálogo com o colegiado de empresários locais para melhorar as estratégias de eventos alinhados com o comércio, que precisa estar, tbem, preparado para recebê-los. Inegável que o gestor municipal precisa buscar novos investidores para Laguna. E que esse é outro compromisso nosso: atrair novas indústrias de perfil identificado com a realidade de capacidade produtiva de nossa população.

Diante de tanta deficiência nos postos de saúde (medicamentos, falta de profissionais), quais ações você tomará para sanar esse tipo de problema?

Na minha opinião, o que melhora a eficiência de todo e qualquer serviço é a valorização do trabalhador. Funcionário valorizado trabalha feliz e atende bem.

Falta de profissionais se resolve com salário justo e falta de medicamentos com uma gestão comprometida com uma melhor qualidade de vida para a nossa população. É necessário, mais do que nunca, valorizar o servidor efetivo e diminuir, ao máximo, os cargos em comissão.

No âmbito municipal (sem contar os esforços do Estado e União) quais deveriam ser as ações para acolher e proteger as empresas durante a pandemia?

Sobre as empresas no processo da pandemia eu entendo que faltou muito diálogo entre a Gestão, o comércio, os comerciários e a população. O Governo Municipal não chamou para si a responsabilidade do problema e deixou que cada um agisse por si, ocasionando prejuízos, talvez, irreparáveis.

O que te motiva a sair como candidato a prefeito de Laguna?

Antes de mais nada, uma honra muito grande, estarmos credenciados pelo reconhecimento de parcela significativa da população lagunense. Nosso foco, é discutir as políticas públicas de forma comunitária. As mudanças que a população deseja do gestor, está relacionada aos resultados dos serviços públicos, isto é, que me motiva. Não podemos mais, em pleno século XXI, não estarmos conectados com a tecnologia, de forma que o cidadão, quando for no Posto de Saúde, ele seja atendido com excelência, e não com mais um. Que as mães quando forem trabalhar, possam deixar seus filhos nas Creches criadas nos diferentes bairros da cidade, e não perdemos recursos do Ministério da Educação, como acontece nos dias de hoje.

Dentro das maiores dificuldades que Laguna hoje passa, somente de forma exemplificativa, temos inúmeros problemas na área da Saúde, na Educação, no Meio Ambiente, no Desenvolvimento Econômico, nas políticas dos serviços públicos em geral, não esquecendo, que para termos um serviço de qualidade, temos que ter servidores capacitados e reconhecidos pelo gestor. Passamos por um período onde Laguna agoniza…

Quais as obras mais urgentes para cidade em seu ponto de vista?

É preciso ter um governo aberto, que enxergue as regiões, respeitando as suas características, pois, há demandas específicas em cada localidade. Por isso é fundamental investir em conselhos e debates francos com as comunidades representadas. Assim saberemos as prioridades básicas em cada área, facilitando as intervenções setoriais. Entretanto, a grande maioria das comunidades/bairros, possuem problemas básicos/históricos semelhantes uns aos outros, quando envolve as principais áreas da Saúde, da Educação, do Saneamento Básico, da falta de emprego, dos buracos na estrada, enfim, só para ilustrar algumas áreas. Neste sentido, é fundamental que se inicie um trabalho de “zeladoria” geral, pois, governar é administrar com inteligência, transparência e prioridade, com único objetivo, melhorar a vida das pessoas.

Qual o principal problema da cidade hoje?

Depende do ponto de vista: se visualizarmos a Infraestrutura, com certeza será malha viária; se destacarmos o Desenvolvimento Econômico, que ao meu ver, é uma Secretaria fundamental, porém, inoperante no atual governo, a falta de oportunidades de trabalho; na Saúde, uma área extremamente sensível aos munícipes, deve sempre priorizar os serviços humanizados, onde o cidadão sente o calor do atendimento dos profissionais da área, bem como o resultado nas suas demandas; já a área cultural, a falta de investimentos; o Turismo, com todo respeito, a falta de políticas públicas que atraia o Trade; na Educação, a falta de uma gestão inovadora, com olhar especial aos que sofrem exclusão de oportunidades; nas Concessões mais transparência; no Esporte, mais incentivo e assim por diante

Qual ação tomada pelo atual prefeito que você não faria?

Não contrataria mais de 200 comissionados.

Quais as áreas que o candidato deve dar prioridade no seu plano de governo?

Laguna existe inúmeras áreas com problemas estruturantes. Além das tradicionais, como a área da Saúde, da Educação, do Meio Ambiente, do Desenvolvimento Econômico, da Infra -Estrutura, do Saneamento, da Regularização Fundiária, não podemos esquecer de ações básicas, que melhorem os serviços públicos aos cidadãos de modo geral.

Se for eleito, vai priorizar um secretariado técnico ou político?

Sem sombra de dúvidas, técnico. Mas, técnicos que apresentem soluções e não fiquem atrás de normativas que se arrastam décadas e não resolvem o desenvolvimento econômico, por exemplo.

Quais os acertos e erros do governo municipal nos últimos anos em nossa cidade?

Acerto – Propor pavimentações nas comunidades, pois é uma demanda que sempre será prioritária. Erro – A falta de transparência e investimentos na maior crise humanitária dos últimos 100 anos.

Outro grande erro é o Prefeito se afastar da comunidade e não ouvi-la. Foi assim com o Everaldo e novamente com o Mauro. O Prefeito precisa estar lado a lado com a comunidade, ouvindo e sabendo quais são os seus anseios. Não me vejo no futuro repetindo os mesmos erros, porque não é do meu perfil ficar confortável e trancado dentro de um gabinete. A gestão precisa se comunicar, ouvir e ser ouvida. Para isso precisa estar onde as pessoas estão.

Laguna tem um grande problema na questão de geração de empregos. Isso é nítido e todos sabem. Caso eleito, quais ações você tomará para mudar o quadro de desemprego na cidade?

Como vereador trabalhamos o que entendemos que qualquer gestor da cidade deveria fazer. Neste sentido, cremos e induzimos que o Prefeito enxergasse o Turismo como um fomento da economia o ano todo, incentivando eventos e estimulando de forma fiscal, por exemplo, para que se iniciasse um setor como o turismo rural nas regiões agrícolas da cidade. Mas principalmente entendendo que o Turismo de massa do Mar Grosso é diferenciado, assim como o Turismo mais contemplativo da natureza da Região da Ilha. O porto é fundamental na economia da cidade, e não vimos o Prefeito em nenhum momento, priorizar o Terminal Pesqueiro, bem como a retificação dos molhes. O desenvolvimento econômico tem que sair do status de sala na estrutura do Centro Administrativo e ir buscar negócios, nos diferentes segmentos. As empresas não virão “cair do céu”, se o gestor não oportunizar vantagens tributárias atrativas. A interpraias pela Praia do Sol, aliado a um plano sustentável de ocupação, é fundamental para o desenvolvimento da região norte do município. Mas, também não se pode esquecer da mobilidade urbana.

Diante de tanta deficiência nos postos de saúde (medicamentos, falta de profissionais), quais ações você tomará para sanar esse tipo de problema?

Em um primeiro momento, reorganizar o fluxograma da Secretaria de Saúde, onde o sistema integrado com os postos pudesse realmente funcionar. É preciso investir em estatísticas para poder melhorar as políticas públicas de saúde, pois há muitos investimentos feitos em cima de estimativas. Por isso faltam medicamentos, exames e outros insumos. Quanto ao quadro de servidores, infelizmente há uma defasagem salarial em diversas categorias e isso precisa ter atenção especial, pois trata se de direitos. Conseguindo melhorar um pouco os salários muitos profissionais virão e/ou permanecerão. Devemos retornar com as cirurgias sendo feitas em Laguna, para que o cidadão não precise viajar para outras cidades, já que temos médicos aptos no município. E principalmente acabar com a distância que a prefeitura criou com o Hospital, pois este é o maior equipamento da saúde de Laguna. Precisamos ajudar a melhorar e o diálogo com a população é fundamental.

No âmbito municipal (sem contar os esforços do Estado e União) quais deveriam ser as ações para acolher e proteger as empresas durante a pandemia?

Caso houvessem recorrentes encontros com as entidades organizadas, a Prefeitura saberia a realidade dos empresários e em um momento como este poderia atender em algo, por parte do município. Assim poderia reduzir tributos, pelo menos, nos períodos que as portas ficaram fechadas; Bem como poderia também contribuir com campanhas de conscientização e incentivos de compras, até em formatos on lines. Mas não há nenhum tipo de debate com a sociedade organizada.