Eleições na Soamar

Associados da Sociedade dos Amigos da Marinha, de Laguna-SOAMAR, estão sendo convocados para as assembleias gerais, no próximo dia 29, na sede da Delegacia da Capitania dos Portos de SC em Laguna. A primeira, em caráter extraordinário, das 9h às 10h30, para aprovação das contas de gestões anteriores e das 10h30 às 12h, aprovação dos novos estatutos; em caráter ordinário, das 12h às 16h, para eleger componentes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e seus suplentes e o presidente, 1º vice-presidente e 2º vice-presidente da diretoria executiva (biênio junho 19 a junho 21). A convocação está assinada pela presidente do Conselho Superior, Capitão-Tenente Carla Luzia de Oliveira Silvino e pelo presidente da SOAMAR, Paulo José Pacheco. Outros detalhes podem ser conferidos junto ao edital que está sendo publicado à página 13, em nossa edição de hoje.