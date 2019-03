Eleições na Udesc/Laguna

Marcadas para a próxima quarta-feira, 20, as eleições para a direção do Ceres-Centro de Educação Superior da Região Sul, da Udesc, contará com dois candidatos, devidamente homologados, professores Américo Hiroyuki Hara e Patricia Sfair Sunye. Entre professores e alunos, devem ter como votantes em torno de 700.

Criado em 28 de dezembro de 2006, após a resolução 272, do Conselho Universitário, e por decreto estadual 5018, pelo então governador Eduardo Pinho Moreira, na gestão do reitor Anselmo Moraes, inaugurado em 25 de fevereiro de 2008, o Ceres oferece os cursos de graduação de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia de Pesca e Ciências Biológicas, além de um Laboratório de Estabilização da Fauna Marinha, na praia do Gi. São mais de 800 estudantes, 50 professores e 20 técnicos.

Formatura

No próximo dia 23, no auditório do próprio Ceres, acontecerá mais uma solenidade de formatura de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia de Pesca.