Eleições no Hospital

Marcadas para o próximo dia 19, das 12h às 17h, eleições para a diretoria e conselho fiscal do Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos, biênio 2019/2021, com a apuração e posse acontecendo em seguida. Só poderão votar os associados com mais de um ano de registro e que estejam quites com a tesouraria.

Candidatos

Terminado o prazo para registro de chapas em 18 de janeiro, com a atual presidente Regina dos Santos buscando o merecido repouso, já que fez muito pelo nosso Hospital, e consequentemente por nossa gente, foi confirmada apenas a encabeçada pelo médico Fernando Henrique Souza Pache, para presidente e que terá ainda como titulares Tatiana Mansur Blosfeld, Cheyenne Andrade Leandro, Sílvio Barbosa de Castro e Porfírio Santos Gomes. Suplentes – Roberto Norberto Machado, Marcos Antônio de Andrade, Zeno Alano Vieira, Rosângela Brum F. dos Santos e Juliano José Braum. Conselho Fiscal – Titulares – Rosinete Silveira Ramos, Mário Manuel Portela Martins e Maurício Moysés Menezes. Suplentes – Ageu Nunes de Andrade, Gerci Vieira Machado e Elton Martins dos Santos.