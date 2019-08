Em Caputera – 2ª Festa da Farinha com show de “As Galvão”

A partir de hoje, 9, até o próximo domingo, 11, a comunidade de Caputera viverá a 2ª Festa da Farinha, com oferta de biju e outras guloseimas produzidas com farinha de mandioca, bastante cultivada em todo o município.

Programação

Hoje, 9, às 20h, início da festa com a primeira fornada de biju, raspada de mandioca, apresentação de danças típicas, coroação da rainha e princesas e queima de fogos.

Amanhã, 10, às 14h, início das atividades com apresentação de danças e coreografias adulto e infantil; às 18h apresentação do Boi de Mamão, da Caputera; às 19h fornada de bijú, seguida da Caravana Canta Viola Sul, sob o comando de Adriano Marçal, com show nacional de As Galvão, tendo como ingresso 2k de alimento não perecível.

Domingo, 11, às 8h santa missa, 9h desfile,11h apresentação do Coral Santa Bárbara, de Caputera, 12h30 almoço, 13h30 apresentação da Casa da Dindinha, de Ribeirão Pequeno e às 16h encerramento.

As Galvão

Anteriormente denominada Irmãs Galvão, a dupla sertaneja do interior do estado de São Paulo, é composta pelas irmãs Meire e Marilene, consideradas a dupla sertaneja com mais tempo de atividade no país. Segundo as próprias, a mudança de nome ocorreu em 2002, inspirada na numerologia. A estreia artística da dupla aconteceu em 1947, em um programa da Rádio Club Marconi, de Paraguaçu Paulista (SP), comandado pelo radialista Sidney Caldini. Em 1985, o Maestro Mário Campanha começa a produzir os discos da dupla e com ela inaugurar uma fase mais moderna.

Abertas às novas tendências da música regional, foram a primeira dupla a gravar lambada, recebendo um disco de ouro com a música “No calor dos teus braços”, de Nicério Drumond e Cecílio Nenna, em 1986. Este LP as projetou nacional e internacionalmente, com músicas tocadas em Portugal, no Canadá e na Suíça.Em 1997, comemoraram seus 50 anos de carreira com um show no parque da Água Branca, em São Paulo, com a presença de 6 mil pessoas, sendo homenageadas por Sula Miranda, Tinoco e Tinoquinho, entre outros. No ano de 2013, no distrito de Sapezal, bairro rural da cidade de Paraguaçu Paulista, foi inaugurado o “Museu das Irmãs Galvão”, em homenagem a dupla. Foi nesta localidade que a dupla deu os primeiros passos na carreira. Em janeiro de 2016 gravaram o primeiro DVD.