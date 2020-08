Em Cesenatico, na Itália a rosa “Anita Garibaldi” será plantada na praça Ciceruacchio

No próximo domingo, 2, ocorrerá a habitual celebração anual do “Dia Garibaldi”, este ano de forma reduzida pelas razões conhecidas, mas enriquecida pelo plantio da rosa “Anita Garibaldi”, uma das numerosas ações previstas pelo projeto “Dois mundos e um rosa per Anita “concebida e criada pelo Museu e Biblioteca Renzi di Borghi em colaboração com o Instituto Técnico” Garibaldi-Da Vinci “de Cesena e o Instituto Cultural” Anita Garibaldi “de Laguna (Brasil), que está se espalhando na América do Sul e outras partes do mundo. Em Cesenatico, estarão presentes prefeitos e vereadores de diferentes municípios.

É evidente o orgulho dos prefeitos de Borghi, Sr. Silverio Zabberoni e de Sogliano al Rubicone, Sr. Quintino Sabattini, que representam os Municípios da rosa: “Como representantes dos Municípios que aderem a esse projeto extraordinário do Museu e Biblioteca Renzi, em colaboração com o Museu da Linha Christa di Sogliano, acreditamos firmemente no aprimoramento de uma figura extraordinária de uma mulher emancipada com ideais fervorosos como Anita Garibaldi, que incorpora valores exemplares e positivos como integridade moral, pureza de espírito, respeito pelos outros e senso de dever e o amor pela pátria, pelos povos oprimidos. Cesenatico, baluarte da Trafila Garibaldina, é um dos onze municípios de Emília-Romanha que, juntamente com a República de São Marinho, deram vida a este extraordinário projeto, um instrumento exemplar de paz que une dois mundos”.

Palavras bonitas dos prefeitos, também porque o destaque para Cesenatico ocorrerá na Piazza Ciceruacchio, ao lado das estátuas de Giuseppe e Anita Garibaldi, bem no lugar do porto do canal onde eles pararam durante a famosa “Trafila”, dois dias antes de a Heroína ter encerrado sua curta existência perto de Ravenna em 4 de agosto de 1849. Este é o décimo ação da plantação da Rosa em nossa região, depois dos de Mandriole em Ravenna (2017), San Marino (2018), Verucchio, Argenta, Comacchio, Modigliana, Castrocaro, Borghi e Sogliano (2019), enquanto nestes meses serão plantados em Poggio Torriana, Dovadola e vários outros municípios que aderiram ao projeto, mesmo durante o período de bloqueio devido ao coronavírus.

“De fato, foi um período muito complicado – especifica Andrea Antonioli, diretora do Museu e Biblioteca Renzi, coordenador e autor do projeto, juntamente com seus colaboradores Giampaolo Grilli e Alessandro Ricci – durante os quais, na verdade, o projeto se tornou cada vez mais importante nacional e internacionalmente, com a adesão de mais uma dúzia de municípios italianos, incluindo os da Romagna em Roncofreddo, Longiano, Montiano, Rocca San Casciano, Ímola e precisamente nos últimos dias em Rimini. Além disso, neste mês, o livro “Dois mundos e uma rosa para Anita” serão impressos em três idiomas (italiano, espanhol e português) e serão espalhados pela América do Sul e outros países do mundo “com os logotipos de todos os municípios participantes com as intervenções das mais altas instituições, incluindo a do ministro Dario Franceschini”.

“De 3 a 10 de abril – lembra-se – estava prevista a visita à Itália de uma grande delegação brasileira composta por inúmeros prefeitos e as mais altas autoridades de três Estados (Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná), mas foi adiada em virtude do Covid. Com a equipe do Museu e Biblioteca Renzi, eles deveriam ter se reunido com o Ministro da Cultura e Turismo Franceschini e com o Presidente da Região Emilia-Romagna para assinar memorandos culturais, turísticos e comerciais, tudo em um momento difícil, mas com o bloqueio as relações não terminaram: o Museo Renzi, nas pessoas do diretor Antonioli e seu colaborador Grilli, forneceu informações ao governador do estado de Santa Catarina sobre as ações, decretos e circulares emitidos por nosso Ministério e nossa Região. Isso foi muito importante desde Santa Catarina, em comparação com o restante do Brasil, pois aplicou as mesmas medidas que nós e, com seus 7 milhões de habitantes, sofreu apenas metade das infecções registradas em Emília-Romanha. O governador de Santa Catarina agradeceu ao Museu enviando três cartas “.

“O projeto assumiu uma dimensão internacional e despertou muita curiosidade e admiração por sua simplicidade e por seu valor simbólico e expressivo, podendo ser de grande utilidade para os Municípios envolvidos, neste momento muito difícil para a cultura e o turismo”, conclui. O diretor Antonioli e seu colaborador Grilli, que deveriam ter ido à Espanha para apresentar o projeto à várias nações por ocasião de um importante congresso internacional, também cancelado devido à covid-19. A rosa já foi plantada em dezenas de municípios brasileiros e em fevereiro as rosas da Anita foram plantadas em seis cidades de dois estados brasileiros, na presença da presidente da ANVRG, Annita Garibaldi Jallet”.

(Por Adilcio Cadorin)