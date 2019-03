Em Laguna – Bombeiros: Curso Básico de Atendimento a Emergência

De 25 de março a 4 de abril, estarão abertas no Corpo de Bombeiros, seção de Laguna, as inscrições para o curso básico de atendimento a emergências, dispondo de 35 vagas, por ordem de inscrição, com o curso sendo ministrado de 8 de abril a 7 de maio, às terças, quartas e quintas feiras, com carga horária total de 40h/a.

Como conteúdo do curso, primeiros socorros, prevenção e atuação inicial em acidentes e incêndios e percepção e gestão de risco.

Para o preenchimento de ficha de inscrição, no Quartel de Bombeiros, no Portinho, das 13h às 19h, será exigida a apresentação de documento original com foto e cópia do mesmo, comprovante de residência e certidão negativa de antecedentes criminais.