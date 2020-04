Em Laguna delivery: Alternativa em meio ao isolamento social

Portas fechadas, mercadorias paradas, colaboradores sem poder trabalhar e um clima de apreensão no ar. A chegada do Coronavírus e o decreto determinando o fechamento do comércio e fábricas de todo país, fez com que os comerciantes – e aí incluindo os de Laguna – criassem uma nova forma de venda: o delivery.

Os primeiros a se adequarem a realidade foram os do gênero alimentício. Estabelecimentos como o Mix Chopperia e a Pizzaria da Praia, estão funcionando apenas como tele entrega: “No nosso caso, além das pizzas prontas, oferecemos também a opção das congeladas, em vários sabores, como portuguesa, alho óleo, tomate seco, camarão, entre outras. É uma forma de estocar um alimento artesanal e de rápida preparação. Estamos sentindo uma grande procura por parte do público”, salienta o proprietário da conhecida pizzaria do Mar Grosso, Maycon Cardoso.

O Bistrô Café Boulevard, que na primeira semana de quarentena optou por suspender os atendimentos, retornou com suas delícias direto para casa dos clientes: “Analisamos o cenário e decidimos elaborar porções congeladas. Em nossa conta no Instagram, vamos atualizando o público sobre nossas produções, como a lasanha, as tortas salgadas, o empadão, escondidinhos, crepiocas e sopas. Temos porções individuais ou para toda família”, destaca a chef Luciana Belmiro.

O Mix Chopperia, que também havia suspendido o trabalho, optou por retornar com o delivery, como explica o proprietário Rodrigo Ferreira: “Estamos funcionando todos os dias, das 19h às 23h, e no domingo, além do período da noite, servimos almoços também, das 11h30 às 14h. Tudo através da tele-entrega, seguindo os necessários padrões de cuidado. Disponibilizamos nosso cardápio completo. Desde as tábuas, o famoso parmeggiana, os lanches e porções”.

O Restaurante Atlântico Sul também garante o almoço dos lagunenses, sob o comando da chef Jane Vieira: “Desde que o decreto foi emitido, buscamos uma alternativa para não deixarmos nossos clientes sem uma opção. Todos os dias da semana, publicamos o cardápio nas redes sociais e aceitamos encomendas, para entrega, com pedidos realizados até às 11h, ou para retirada no balcão, sempre das 11h30 às 14h30”.

A Equilibrium, loja focada em suplementos, também está oferecendo seus produtos com entrega grátis: “Trabalhamos com um segmento cujo o consumo está em alta. São polivitamínicos, grãos, extratos de própolis, salgados fit congelados. A opção de delivery é uma forma das pessoas não sairem de suas casas, mas tenham aquilo que precisma ao alcance de suas mãos”, avalia o proprietário Humberto Mendes Rosa.

No quesito roupas e brinquedos, o delivery também foi aderido por lojas como Paraíso dos Presentes e Kilojão: “Pensamos na segurança e no conforto de nossos clientes e dos colaboradores. Além de atualizarmos as redes sociais, também criamos um grupo no WhatsApp, para que todos fiquem informados e recebam as novidades no que diz respeito a mercadorias. Estamos fazendo entregas de condicionais, sempre mantendo a qualidade e lisura necessária”, salienta Samir Ahmad, do Kilojão.