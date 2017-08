Em Laguna, líderes do PMDB defendem descentralização e nome de Mariani para o governo: Eduardo Moreira e Mauro Mariani alinhados rumo a 2018

Em roteiro pelo sul do Estado, no último final de semana (21 e 22 de julho), o presidente estadual do PMDB, deputado Mauro Mariani, e o vice-governador Eduardo Pinho Moreira confirmaram unidade no projeto partidário para 2018. Em agenda intensa, nas regionais de Braço do Norte, Tubarão e Laguna, junto aos diversos setores da sociedade civil organizada, os peemedebistas mostraram sintonia e alinhamento, defendendo a candidatura própria e a descentralização. “O deputado Mauro Mariani tem conhecimento e experiência para ser governador a partir de 2019. Por isso, eu devo ser o principal cabo eleitoral dele no próximo ano. E saio daqui com a certeza de que estamos mais unidos do que nunca para construir essa vitória”, afirmou Moreira.

Por sua vez, Mauro Mariani disse que o partido precisa estar unido e consciente do desafio eleitoral. Também defendeu o projeto da descentralização administrativa, destacando sua importância para o fortalecimento dos municípios. “A lógica é levar o governo para próximo de quem conhece as necessidades. Nós precisamos modernizar a descentralização. Fortalece-la! Os resultados já apresentados exigem isso”, destacou.

Ao lado de lideranças como os ex-governadores Casildo Maldaner e Paulo Afonso, dos deputados federais, Celso Maldaner e Edinho Bez, dos deputados estaduais, Ada De Luca, Manoel Mota e Luiz Fernando Cardoso Vampiro, dos presidentes da Embratur, Vinicius Lumertz, e da Casan, Valter Gallina, além do secretário Acélio Casagrande, prefeitos, vereadores e demais lideranças do sul do estado, os peemedebistas conversaram e ouviram as demandas regionais. “O objetivo é debater as necessidades e alinhar o discurso para a construção do plano de governo do PMDB. É preciso enfrentar os problemas e reconectar a política com a população”, enfatizou Mariani.

Em Laguna, o grupo esteve reunido na Associação Empresarial-ACIL ouvindo a imprensa e empresários locais, ao lado do prefeito Mauro Candemil e de lideranças locais. Ao ver a foto do avô na galeria dos fundadores da ACIL, Moreira lembrou a contribuição de Francisco Fernandes Pinho com o município e sua história com a cidade. Falou da importância de Laguna para Santa Catarina, ressaltando também obras e ações importantes em andamento, a exemplo dos recursos para o Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos, acessos ao Farol de Santa Marta e a BR-101, via Barbacena, cujo projeto está pronto; e um projeto de reurbanização da Beira-Mar; entre outros. “Somos parceiros de Laguna e região”, afirmou o vice-governador.

Mariani também destacou a viabilização de recursos para o Porto de Laguna. “Recentemente viabilizamos, junto ao Governo Federal, R$ 1,5 milhão para a reforma e ampliação da fábrica de gelo. Recurso que permitirá ao porto movimentar cerca de mil toneladas de pescados por mês”, disse.

Alinhados, o presidente do PMDB e o vice-governador, defenderam a descentralização, como bandeira do partido, motivando seu aprimoramento.

Ao contrário do que alguns políticos fomentam, de extinção das ADRs, ali todos foram unânimes em defendê-las, aprimorando-as e continuar a deixar o governo mais próximo das comunidades e melhor, lembraram, as ADRs não são uma obra acabada. Para o deputado Manoel Motta, fechar as ADRs seria um retrocesso.

Também presente, o prefeito Mauro Candemil discorreu sobre as ações que vem desenvolvendo, sempre com apoio de Eduardo Moreira.

Após agenda com imprensa e empresários, o PMDB realizou um grande encontro partidário, motivando a base para o projeto rumo ao Governo do Estado. Encerrando o roteiro, o grupo visitou a Fonte da Carioca. “Dizem que todos os que visitam a Fonte de Carioca, fundada em 1863, em Laguna, foram bem sucedidos em suas missões. Já vim aqui com o Luiz Henrique e agora venho com o deputado federal Mauro Mariani, futuro governador de Santa Catarina”, disse Moreira.