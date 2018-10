Em Laguna: Sabores do Mar com preços especiais, de R$ 16 a R$ 70

Com a presença de convidados, na noite de 2ª feira, 15, aconteceu a apresentação do festival gastronômico SABORES DO MAR, com o chef de cada participante oferecendo iguarias que desde então compõem a promoção, reunindo reconhecidos estabelecimentos da área na terra de Anita e que até o próximo dia 31 estarão oferecendo uma seleção de pratos por valores que vão de R$ 16 a R$ 70..

Imaginem, o tradicional camarão de Laguna, à milanesa, no risoto, peixe, lula, marisco, bolo de butiá, siri e outros gostosos sabores de nossa cidade, que podem ser apreciados com preços promocionais até o final do mês, com preços de R$ 16,00 até R$ 70,00.

Na noite de lançamento, realizada na Fundação Lagunense de Cultura, os participantes promoveram uma “avant premiere” dos pratos que já estão sendo servidos no festival. O Núcleo Gastronômico da Associação Comercial de Laguna está à frente do evento, em parceria com o Sebrae/SC, por meio do projeto Rota da Baleia Franca (RBF), Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc) e Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável.

Para a dedicada Jane Vieira, do restaurante Atlântico Sul Hotel e ativa integrante da comissão organizadora, “unidos conseguiremos e vamos levar a ideia para frente. A dedicação de todos os empresários certamente nos levará ao sucesso”, arrematou.

Restaurantes participantes e seus pratos promocionais

Pizzaria da Praia

Avendia João Pinho, 1174 – Mar Grosso

Pizza Romana (6 fatias): Molho de tomate fresco, queijo mozarela, presunto Parma, lascas de queijo Brie, geleia de pimenta (agridoce) e orégano. R$ 40,00

Dek 901

Av. João Pinho, 901 – Mar Grosso

Porção de camarão à milanesa, iscas de tainha à milanesa, batata rústica e molho tartáro. R$ 39,90

Atlântico Sul

Av. Senador Gallotti, 360 – Mar Grosso

Salada verde, vinagrete, arroz branco, camarão ao alho e óleo, marisco à milanesa, lula à milanesa. R$ 50,00

Bistro Boulevard

Av. João Pinho, 900 – Mar Grosso

Risoto com camarões selecionados ao sugo, arroz arbóreo regado ao molho de limão siciliano. Sobremesa: Tortinha de butiá. R$ 35,00

Marbelle

Ponta da Barra

Varal de camarão à milanesa com molho rosé levemente picante R$ 69.00

Destak

Av. Senador Gallotti, 26 – Mar Grosso

Bolinho de siri artesanal (porção) acompanhado de molho especial da casa. R$ 21,90

Grunge

Av. João Pinho, 705 – Mar Grosso

Fish and chips – Pedaços de papa-terra acompanhado de batatas fritas e sour cream R$ 22,00

Status

Av. João Pinho, 688 – Mar Grosso

Tábua de frutos do mar, com camarão à milanesa, isca de peixe à milanesa, bolinho de siri, batata frita e salada. R$ 69,00

Laguna Craft Beer

Av. João Pinho, 872 – Mar Grosso

Até dia 23, lançamento da “Cerveja Malteza”. De 24 a 31 de outubro, “Cerveja Pedre do Frade”.

Umi

Av. João Pinho, 535 – Mar Grosso

Takoyaki – Bolinho típico japonês, recheado com pedaços de polvo, raspas de peixe defumado, gengibre picado e cebolinha. R$ 26,00

Gaulês

Av. Senador Gallotti, 687 – Mar Grosso

Hambúrguer de Salmão – Um pão de hambúrguer, um hambúrguer de salmão, picles, cebola roxa cortada em rodelas, alface, tomate, cenoura cortada em cubos. R$ 40,00