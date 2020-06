Em tempo de Pandemia – Readaptar-se é preciso

O impacto do isolamento social na vida profissional de inúmeros lagunenses e lagunistas, fez com que a retomada dos serviços peça uma série de adequações. Pequenos empreendedores, adaptaram seus trabalhos e acrescentaram a opção do delivery ou atendimento a domicílio. É o caso da doceira Carla Terezinha Amorim de Souza Guterro, que produz doces para festas e eventos: “O medo bateu quando vi que as coisas não voltariam tão rapidamente ao normal, afinal meu trabalho está atrelado às festas, que com certeza será um dos últimos a retornar. A ideia de entregar os doces surgiu de forma natural. Me ligaram pedindo, ofereci uma pequena bandeja com variedades. Falei com meu marido para ver a viabilidade da entrega, calcular os gastos com a gasolina, para que pudesse oficializar esse diferencial. De começo não tirava lucro, mas aos poucos foi despertando e aumentando o interesse do número de pessoas. Além disso, em meio a angústia dos dias de isolamento, o doce é um acalento para muitos”, explica.

A oportunidade de fazer algo novo, agregou um diferencial em seu serviço: “Era algo que até então não fazia. E comecei a ver que valia a pena. Comecei a investir, comprando novas embalagens, sacolas, criando uma logo, trabalhando com cartão de débito e crédito,criando uma linha de transmissão via WhatsApp. Está sendo uma experiência muito boa. E não pretendo parar por aí, mesmo retornando a normalidade no futuro, eu vi o quanto as pessoas gostam da facilidade de receber em casa”, destaca a doceira que recebe pedidos do bairro Cabeçuda até o Itapirubá.

Manicure há mais de 15 anos, Priscila Assis do Vale viu sua demanda despencar diante do isolamento social: “As duas primeiras semanas foram um baque. Meu rendimento é proporcional a minha produção. Com a reabertura do salão, a procura começou gradativamente, mas o número estava longe dos atendimentos que realizava antes”, explica.

A manicure decidiu oferecer o serviço a domicílio: “Tenho clientes que estão no grupo de risco, outras são mães que não podem sair de casa e levar os filhos para o salão. Conversei com a proprietária e decidimos flexibilizar minha agenda, com dias específicos para atendimento em casa. É uma forma de manter a fidelidade de quem me acompanha há anos e ir até onde meu público está”. Devidamente equipada, com máscara, luva, materiais esterilizados e sua cadeira, a manicure segue de carro para os mais variados bairros da cidade: “É preciso toda uma logística, afinal o horário vai muito além do que o que é feito no salão. Preciso me deslocar, a pessoa se preparar para o atendimento e dentro de casa, sempre tem um telefone ou interfone que toca, uma pequena pausa do serviço, mas super compreensível. São novos tempos. No que diz respeito aos meus cuidados, nada foge do que já era feito. Apenas intensifiquei ainda mais cada detalhe. Prezo muito por isso”.

Serviço: Doces D´Carla – (48) 9 84231565 / Salão Lalinda – (48) 36472303

