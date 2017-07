Emissário submarino do Mar Grosso

O Sistema Oceânico do Mar Grosso, composto pelo emissário submarino, estação elevatória e chaminé de equilíbrio, será diagnosticado pela empresa CB&I Brasil, vencedora de concorrência realizada pela Casan, envolvendo nada menos que R$ 629.801,06, para conferir as condições ambientais, estruturais e operacionais. A empresa deverá atualizar e recuperar o cadastro de estação elevatória final, chaminé de equilíbrio e do emissário submarino com mapeamento da posição real e atual, além de verificar o estado atual do sistema completo, a caracterização oceânica local, da água e dos sedimentos e a modelagem da hidrodinâmica da região, esclarecendo de uma vez por todas, se o equipamento comporta, ou não, outras ligações de novas edificações da orla da praia do Mar Grosso. Em caso negativo a Casan mudará a ligação de todas as edificações conectadas ao emissário na nova rede de esgotamento sanitário diretamente para a Estação de Tratamento da Vila Vitória, no Magalhães.

Construído em 1986, com 1.500 metros de extensão e 12 metros de profundidade, o emissário submarino atende a rede de coleta entre a região da Praça Francisco Pinho até a Praça Nelson Moreira, chamada de Praça do Villa.