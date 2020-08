Empresa reclama pagamento

Pelo menos um fato, movimentou a cidade na quarta-feira, 29, dia para comemorarmos os 344 anos de fundação. É que a empresa responsável pelos trabalhos de pavimentação do acesso norte, via Barbacena, a BR-101, alegando falta de pagamentos, na ordem de R$ 588.304,43, retirou parte da sinalização da estrada.

A ação rendeu um BO (Boletim de Ocorrência) junto a Polícia Civil, com os próprios funcionários da prefeitura fazendo a recolocação das placas de sinalização.

Quanto ao pagamento reclamado, a prefeitura informou que o prazo para tal seria em 3 de agosto.