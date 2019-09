Amanhã, 14, a partir das 9h30, será realizado na praça da República Juliana, no centro histórico, um encontro de fanfarras e balizas, organizado pelo Departamento Municipal de Esportes.

Uma forma para reconhecer os esforços de meses de ensaio das bandas e assim oportunizar o público para aplaudir o espetáculo que deveria ter ocorrido no dia 7, cancelado em função do mau tempo.

Pelo menos está confirmada a participação de onze fanfarras.

Nesta terça-feira, dia 10, ocorreu uma reunião entre Governo Municipal, Secretaria de Educação, polícia militar, civil e ambiental, bombeiros e Marinha para encontrar uma alternativa para o desfile cívico.