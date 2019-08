ENEM 2019: Laguna tem 803 inscritos

✝Gilberto Inácio Barzan

Com tristeza, registramos o falecimento no último dia 18, em nossa capital, de Gilberto Inácio Barzan, o conhecido Ná Barzan, 72 anos, aqui tendo marcado época no futsal, pelo Blondin e no futebol, jogando pelo Barriga Verde. Há muitos anos mudou-se para a capital, onde atuou profissionalmente, na secretaria estadual de Educação e, depois na Procuradoria Geral do Estado, onde aposentou-se.

Um pouco da sua história

Lagunense nascido em 27 de junho de 1947, filho de Maria Clara (Remor) e de Antônio Barzan, o conhecido Ná, fez o Jardim de Infância e as 1ª, 2ª e 3ª séries no Colégio Stella Maris, a 4ª série na Escola Básica Jerônimo Coelho e a 5ª, já como interno, em colégio de São Ludgero, depois voltando para Laguna, fazendo o curso de Admissão no Ginásio Lagunense, onde também fez as duas primeiras séries e as outras duas no Colégio Comercial Lagunense. Indo para a capital, estudou na Academia de Comércio de Santa Catarina e Escola Senna Pereira, (onde formou-se Técnico em Contabilidade). Em nível superior era formado em Biblioteconomia pela Udesc e fez até a sétima fase de Economia. Profissionalmente começou a sua carreira como funcionário do antigo Banco Nacional do Comércio, que depois passou para Banco Sul Brasileiro. Barzan também trabalhou no Besc, Cibrazém (depois Conab), foi professor da então Fundação Educacional de Santa Catarina, atuou na secretaria estadual de Educação e Procuradoria Geral do Estado, até aposentar-se. Antes, quando jovem, teve destacada atuação no esporte na terra natal, jogando futsal, conquistando alguns campeonatos pelo Blondin e passando por outros clubes de futebol, jogando pelo Barriga Verde FC, EC Ferroviário, de Tubarão, Figueirense e Avaí, da capital e em alguns clubes amadores, como o Tupi.

Biometria

Cadastramento eleitoral

Integrantes da Justiça Eleitoral, têm incentivado os eleitores a fazerem o cadastramento biométrico com antecipação, mesmo que a cidade não esteja no obrigatório neste momento. Todos acham importante que se faça o cadastro agora, até para evitar filas e desconforto nos outros dias. Só para se ter uma ideia, na 20ª Zona Eleitoral hoje, pelo menos 47% já fizeram o procedimento. É recomendado agendamento no site, fazendo com que ninguém frequente filas de espera.

Mercoagro

A Associação Comercial de Chapecó-ACIC, está convidando o colunista para o lançamento do MERCOAGRO 2020, na próxima quinta-feira, 1º de agosto, às 19h na sede da forte e importante entidade do oeste. Outro lançamento ocorrerá dia 25 de setembro, 12h30, no Pavilhão de Exposições Anhembi, em São Paulo.

ENEM 2019: Laguna tem 803 inscritos

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) segue preparando a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019. As provas serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro, primeiro e segundo domingo do mês. A edição deste ano tem 5.095.382 inscritos em todo o Pais. Desses, 110.702 são de Santa Catarina, aí incluídos os 803 de Laguna. Florianópolis tem o maior número de inscritos em nosso estado, com 12.753. No Sul do Estado, além da terra de Anita, também aparecem Araranguá, com 1.819, Braço do Norte 801, Criciúma 4.583, Garopaba 616, Içara 700, Imbituba 862, Orleans 812, Sombrio 1.264 e Tubarão com 2.899 inscritos.