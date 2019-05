★25/11/1927

✝21/05/2002

Filho de Geraldina e Aparício Martins de Oliveira, Escobar de Oliveira, nasceu em Laguna, foi casado com dona Leopoldina Borges de Oliveira, com quem teve os filhos Renato, Marilda, Márcia, Escobar, Marta, Mari e Maria José. Telegrafista e agente aposentado da antiga Estrada de Ferro Dona Tereza Cristina, em Laguna foi vereador, chegando a presidir o nosso Legislativo e interinamente, substituiu ao prefeito dr. Paulo Carneiro. De personalidade marcante, teve uma trajetória importante na comunidade lagunense, enfrentando a época da ditadura, sempre buscando melhores dias para a sua cidade e seus conterrâneos. Aliás, ainda hoje, pessoas que conviveram com Oliveira, são unânimes em afirmar que a ditadura militar não reuniu forças suficientes para derrotar os ideais daquele homem público, preocupado em garantir bem estar e dignidade a todos. A integridade, o prestígio e os bens materiais de seu pai (Aparício), com sua valiosa contribuição, serviam apenas para continuar propiciando mais oportunidade de trabalho e renda, principalmente para os moradores de Cabeçuda, onde Escobar residia. O saudoso radialista João Vicente, lembrava sempre que Escobar de Oliveira pertenceu a uma época em que o “bigode valia como documento”, um verdadeiro exemplo de homem público. Através de projeto de autoria do então vereador João Batista dos Santos, ele foi homenageado, ainda que postumamente, dando o nome a praça pública em Mato Alto, bem em frente ao Centro Comunitário da Vila Francisco de Assis Soares. Faleceu em 21 de maio de 2002.