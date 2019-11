Esgotamento sanitário – Obras de emissário são iniciadas

Visando implantar um emissário terrestre de esgotamento sanitário da Bacia A, na praia do Mar Grosso (entre as praças Francisco Pinho e Nelson Moreira), até a Estação de Tratamento da Vila Vitória, no Magalhães e com isso promover a desativação do emissário submarino implantado em 1986, a Casan, através da empresa Incosan Engenharia, iniciou as obras de colocação de 2.718 metros de extensão de tubulação de polietileno, com diâmetro de 315 milímetros, com investimentos na ordem de hum milhão oitocentos e noventa mil reais, garantindo mais segurança à operação de todo o sistema de esgotamento sanitário de Laguna, aliás com previsão de conclusão dos trabalhos ainda em dezembro.

A empresa Incosan Engenharia Ltda, de São José, vencedora do processo licitatório aberto pela Casan, também substituirá bombas da Estação Elevatória A, além de instalar o novo gradeamento, providenciará a urbanização e paisagismo do local.