Deputados de Laguna

Confira os nomes de 27 deputados estaduais em todos os tempos, nascidos em Laguna: Antônio Dib Mussi,Antonio Nunes Varella, Cid Gonzaga, Fausto Werner, Felipe Estevão, Francisco Barreiros, Ismael Pinto de Ulysséa, João Cabral de Mello, João Guimarães Pinho, José Acácio Soares Moreira, José Fernandes Martins, José Johanny, José Martins Cabral, José Mauricio dos Santos, Luiz de Oliveira Leite, Manoel Victor Cavalcanti, Mauro Candemil, Milton Mendes, Oswaldo Rodrigues Cabral, Ovidio José da Rosa, Pompílio Pereira Bento, Raulino Horn, Ricarte de Freitas, Roberto Tuffi Mattar, Volney Collaço de Oliveira, Walmor de Oliveira e Walter Francisco da Silva. Teve também Armando Calil Bulos, nascido em Tubarão, mas que todos considerávamos da terra , assim como João de Oliveira, do jornal Correio do Sul, nascido em Ouro Fino, nas Minas Gerais.

Transporte público

Projeto conjunto dos deputados Luiz Fernando Vampiro e Jerry Comper, foi aprovado pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Ele reconhece o transporte público municipal e intermunicipal como essencial para a população durante a terrível pandemia que assola a todos.

“No momento da calamidade pública, é ainda mais necessário manter o transporte das pessoas sob fiscalização sanitária efetiva, assim como a sanitização constatada e controlada, ao contrário do que pode ocorrer com outros meios de deslocamento, muitas vezes irregulares”, explica Vampiro.

Turismo de eventos

O secretário de Turismo Evandro Flora e seu assessor Thiago Laurindo, estão convidando integrantes do setor de Turismo da cidade, para um encontro, online, na próxima segunda-feira, 18, à partir das 16h30. Em pauta a discussão de eventos a serem realizados após a pandemia.

Remor

Na prefeitura, a novidade maior da semana, foi a efetivação de Luiz Felipe Remor na presidência da Flama-Fundação Lagunense do Meio Ambiente, cargo que já respondia interinamente, junto com o de chefia de gabinete do prefeito.

Esgoto: 68% de cobertura

Por desconhecimento ou mesmo de má fé, vai, a cobertura de esgoto pela Casan, em Laguna, chega a 68%, o que convenhamos é um bom número, até mesmo se compararmos com outras cidades. No perímetro urbano, apenas o centro histórico não foi incluído, ficando para uma outra fase. O que se lamenta!

Cinco anos sem Luiz Henrique

O ex-governador Eduardo Pinho Moreira,ex-senador Casildo Maldaner e o ex-deputado federal Edinho Bez, entre outras fortes lideranças do MDB, no domingo, 10, lembraram da morte do ex-governador, amigo de Laguna, Luiz Henrique da Silveira. Como disse Edinho, “foram 27 anos de convivência, em Santa Catarina e em Brasília. LHS foi um lider culto, determinado, sensível,de palavra, amigo e incomparável. Aprendemos muito com ele”, disse.

Hotel Laje de Pedra

Em Canela, na serra gaúcha, após funcionar por 42 anos, está encerrando suas atividades o conhecido Hotel Laje de Pedra, já dispensando 60 funcionários. Que pena!