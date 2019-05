Aos 37 anos, a lagunense Esian Borges vive uma excelente fase profissional. Prestes a concluir seu Mestrado em Ciências da Linguagem, a professora que leciona a disciplina de Inglês no Colégio Stella Maris, em nossa cidade, contas aos leitores do JL como tudo começou: “Ainda no Ensino Médio, por incentivo de uma professora, me apaixonei pelo universo da Literatura. O contato com os clássicos e a leitura em geral, despertaram a vontade de começar uma graduação em Letras”, recorda.

Com a necessidade de escolha de uma segunda língua, Esian acabou optando pelo Inglês: “Ainda que não tivesse frequentado cursinho, sempre gostei de estudar a língua estrangeira. Lembro que recorria muito ao dicionário e adorava traduzir letras de música na adolescência”.

Sua primeira oportunidade profissional foi como bibliotecária: “Comecei no Colégio Saul Ulysséa, organizando a biblioteca e fazendo o fichamento dos livros. Alguns meses depois, fui convidada para lecionar. Foi minha primeira experiência como educadora”.

Dona de uma rotina bastante agitada, a focalizada divide seus dias entre as aulas no Stella, em uma escola pública, aonde leciona disciplina de Português e na Universidade, na qual dedica-se a libras, nos cursos de licenciatura: “A demanda é grande, e o desafio maior ainda. Busco proporcionar aos alunos o maior dinamismo possível, uma vez que a língua inglesa não é a vivência cotidiana. Nas séries fundamentais, procuro criar situações que eles possam se identificar ao máximo, seja através de músicas ou outras atividades, para que possam absorver o conhecimento através de novas experiências”.

Para o futuro, continuar na busca incessante pelo conhecimento é seu objetivo: “Já qualifiquei meu projeto no Mestrado e até agosto entrego a parte final. Com certeza, no próximo ano estarei prestando processo seletivo para o doutorado. Paralelo a isso, também voltei a fazer curso de Inglês aos sábados. Acredito que é uma forma de buscar novas metodologias e ideias para levar aos meus alunos”, finaliza.