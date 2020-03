Especial: Coronavírus em Laguna

Atentos ao que o país e o mundo vivenciam, a equipe do JL reúne nesta edição, as principais informações sobre o tema em nossa cidade. Confira a entrevista realizada com Diretor Presidente do Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos, o médico, dr. Fernando Pache.

JL – De que forma o Hospital de Caridade está se preparando para uma possível demanda?

Assim como a população, nossos funcionários e médicos estão apreensivos. De nossa parte, estamos nos preparando da forma que é possível, comprando equipamentos, preparando alas de isolamento, que já existem, mas que estamos estudando a ampliação do número de leitos. Na emergência, temos local específico para casos de suspeita, com a disponibilidade de respirador e materiais necessários.

JL – Como estão sendo feitas as coletas de testes?

Até o momento, nenhum caso confirmado no Hospital de Laguna – fechamento da edição – ; realizamos apenas um exame. Ele foi colhido e encaminhado ao LACEN, mas ainda não obtivemos o resultado.

JL – Como o senhor vê a disseminação do vírus em Laguna?

Por se tratar de uma cidade pequena, acredito que seja um ponto a favor, pois a propagação se torna mais difícil. As medidas tomadas pelas autoridades na terça-feira, 17, incentiva a baixa circulação de pessoas pelas ruas, fator que só colabora. Vamos precisar aguardar o decorrer dos próximos dias e semanas para avaliarmos o quadro da cidade.

JL – Quais as recomendações a população lagunense?

O mais sensato a se fazer é que cada um fique em sua residência e procure o hospital apenas em caso de extrema necessidade. A exposição a emergência, por exemplo, faz com que se tenha contato com outras pessoas que estão com os mais diversos tipos de doenças.

Telefones úteis

Hospital – 36460522

Vigilância Epidemiológica – 996600472/36442378

Vigilância Sanitária – 36441229

Secretaria de Saúde – 36440442/36443012

Policlinica – 36440130

Farmácia Municipal/Policlínica – 36444853