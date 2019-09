Estado perde Walmor de Luca

A 2ª feira, 9, marcou o falecimento de Walmor Paulo de Luca, 81 anos, conhecido e ativo homem público que muito fez por Santa Catarina e especialmente por Laguna e região. Farmacêutico de formação (pela Universidade do Paraná) e político por vocação, foi eleito em 1966, vereador em Içara, (legislatura de 1967 a 1970), e que como o Estado também decretou luto oficial, foi eleito pelo MDB, (partido do qual foi um dos fundadores no município), por quatro legislaturas sendo eleito deputado federal (1975/1978- com 41.691 votos). Durante o mandato, exerceu a Vice-Presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre a aquisição de hospitais pelo Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), e foi Vice-Presidente da Comissão Permanente de Minas e Energia, e Suplente da Comissão de Saúde; 1979/1982- 45.013 votos. Exerceu a função de 4º secretário da Mesa Diretora da Casa, entre 1979 e 1981, e de Vice-líder da bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Em missão parlamentar, visitou o Líbano e a Síria, à convite da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), e viajou para Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde foi delegado observador na II Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU), que abordou o direito do mar; 1983/1986 – 72.853 votos. Integrou a CPI sobre o polo petroquímico do Sul (1986) e visitou Angola em missão parlamentar, a convite do Governo do País africano. Manteve-se no posto de Vice-líder do partido na Câmara e participou da Comissão Permanente de Finanças; 1987/1991 – 41.686 votos. Integrou a Assembleia Constituinte de 1988 (Constituição assinada em 5 de outubro de 1989), a Subcomissão do Sistema Financeiro e a Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças. Licenciou-se do mandato entre 1989 e 1990, e assumiu a secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, nomeado pelo saudoso governador Pedro Ivo Campos.

Para a terra de Anita, como presidente, de 1993 a 1995, da antiga TELESC- Telecomunicações de Santa Catarina, promoveu a implantação de postos telefônicos em diversos pontos do município, além de autorizar a comercialização de quatro mil novos terminais, dentro do Plano Comunitário de Telecomunicações, logo superando as necessidades do setor. Como secretário de Estado da Saúde, de 1989 e 1990 possibilitou a cessão de equipamentos para a UTI do Hospital Senhor Bom Jesus dos Passos, entre outras ações e como presidente, de 2003 a 2011, da Casan, nomeado pelo saudoso governador Luiz Henrique da Silveira, autorizou a contratação da rede de esgoto e estações de tratamento, fazendo com que a maior parte de Laguna, em torno de 80% ficasse com cobertura. Em 2007, o então presidente da Casan atuou como Diretor Vice Presidente da Associação das Empresas de Saneamento Básico Estaduais (AESBE), entidade que congrega as concessionárias estaduais de saneamento. A lembrar que em sua gestão enfrentou um período turbulento na história da empresa, com a criação de uma CPI na Assembleia Legislativa. Trabalhador compulsório, imprimiu um ritmo forte de gestão que culminou com a reestruturação administrativa e a recuperação financeira da empresa e mais do que isso, permitindo a empresa a captar os recursos necessários para alavancar investimentos no saneamento de Santa Catarina, aliás como aconteceu em Laguna. A registrar também que ficando na suplência de deputado federal, nas eleições de 1990, de 1991 a 1992, ocupou o cargo de Assessor Parlamentar do Ministério da Saúde.

Natural de Criciúma, onde nasceu em 22 de março de 1938, filho de Gilia (Rizzieri) e de Jorge Elias de Luca, era casado com a deputada Ada de Luca, com quem teve duas filhas (Fabiana e Giovana) e três netas (Catarina, Valentina e Paola).

Cidadão Honorário de Laguna

Através da Lei 392 de 1º de dezembro de 1994, sancionada pelo então prefeito Nazil Bento Júnior, foi concedido o título de cidadão honorário de Laguna a Walmor Paulo de Luca. Confira o ato: “O senhor Nazil Bento Junior, Prefeito Municipal da Laguna. Faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei: Artigo 1º – É concedido, ao sr. Walmor Paulo de Luca, o título de Cidadão da Laguna, pela sua participação destacada com méritos na comunidade lagunense; artigo 2º – O procedimento da homenagem e a entrega do título a que se refere o artigo anterior, será estabelecido pela Presidência da Câmara Municipal; artigo 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. Laguna, 1º de dezembro de 1994. Nazil Bento Júnior/Prefeito Municipal.

O que eles disseram

Ex-governador Eduardo Pinho Moreira

“Luiz Henrique e Walmor de Luca, dois grandes timoneiros da história política de Santa Catarina. Amigos com quem tive a honra de de conviver e aprender. Descansa em paz Walmor!”

Prefeito Mauro Candemil, de Laguna

“Perdemos mais uma importante liderança, visto que integrou os movimentos que diziam respeito a nossa cidade, intervindo junto aos governadores Luiz Henrique e Eduardo Moreira para conquistar obras para a nossa terra. Era um verdadeiro parceiro dos lagunenses, com destaque para as obras de esgoto e estações de tratamento, quando presidente da Casan”.

Presidente Cleosmar Fernandes, da Câmara de Vereadores

“Além da participação decisiva em importantes obras que vieram para Laguna, Walmor nos deixou o grande legado que é a sua palavra, sempre honrada”.

Nota de pesar emitida pela CASAN

“A Diretoria e o corpo funcional da CASAN lamentam profundamente a morte do ex-presidente Walmor de Luca, incansável defensor da empresa. Tão logo assumiu a Presidência, em 2003, Walmor imprimiu um novo ritmo de gestão, sendo considerado o principal responsável pela reestruturação administrativa e a recuperação financeira da CASAN, permitindo à empresa a captar os recursos necessários para alavancar investimentos no saneamento de Santa Catarina. Boa parte do conjunto de obras em sistemas de água e esgoto que estão em execução atualmente no Estado deve-se à gestão responsável de Walmor de Luca. Presidente até 2011, seu mandato de oito anos foi o mais longevo na história da empresa”.