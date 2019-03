Eu não percebia sua chegada

nem ouvia as badaladas do sino

eu apenas enxergava um vulto

talvez fosse tua alma

minha casa era gélida

qual túmulo

não havia sol

não havia calor

tudo permanecia calado

nada era visível

nem meu coração

fazia-se presente

eu estava morto

morto e velado

sepultado com

aquela tristeza