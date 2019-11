Gaúcho, filho de dona Vilma e de “seo” Antônio Carlos, Evandro dos Passos Farias cresceu em meio a pesca, a carpintaria naval e a agricultura familiar: “Meu avô, o conhecido “Neneco” era construtor de canoas de um pau só, na Ponta do Daniel. E meu pai, acabou seguindo no mesmo ramo, construindo botes e se dedicando à pesca artesanal. Por tamanha influencia, posso dizer que meu primeiro emprego foi ainda criança, auxiliando meu pai na construção de barcos, no bairro Cabeçuda”, recorda o focalizado, que ainda acrescenta: “Aos 13 anos construí a primeira embarcação. Era uma bateira de uns seis metros de comprimento. Mais tarde, já estava construindo os famosos “botes de pesca” utilizados no Complexo Lagunar”.

Em 2002, o pai de Rebeca, João e Noemi decidiu que era chegada a hora de prestar concurso público: “Sofri forte influência de familiares militares para ingressar na carreira. Assim, me inscrevi no concurso da PM e passei em 19° lugar. Após a formatura do curso de Formação, realizado em Florianópolis, iniciei meu trabalho na cidade de Tubarão, atuando tanto na área operacional como na administrativa do 5° Batalhão de Polícia Militar, até ser transferido em 2009, para o 28° BPM, onde atualmente atuo no setor de Planejamento e Gestão de Projetos Preventivos da PMSC”.

Aos 37 anos, formado em Engenharia da Pesca, com especialização em Gestão e Planejamento de cidades, Evandro conta aos leitores um pouco de seu dia a dia: ” Acordo cedo para levar os filhos na escola. Antes de ir para o trabalho, tomo café da manhã com minha esposa. Na PM, minha rotina tem a parte ordinária, de segunda a sexta-feira na área administrativa do quartel, e a extraordinária que abrange reuniões, palestras e ações comunitárias. Toda tarde estou presente no colégio Almirante Lamego, com o programa Estudante Cidadão, um projeto fantástico de Prevenção Situacional. No fim da tarde geralmente caminho na praia, lugar que descanso minha mente. Minhas noites são regadas a encontros com amigos, reuniões de trabalho, igreja e ensaios”.

Nos 16 anos dedicados a segurança pública, avalia os bons e maus momentos da profissão: “Como pontos positivos na área, cito poder ajudar e servir nas mais diversas necessidades. Algo que acho negativo é o fato de que algumas pessoas acharem que somos feitos de aço. Policial chora, sente dor, raiva, medo e insegurança”, destaca.

Nas horas de folga, não abre mão de se dedicar aos seus hobbies prediletos: ” Ficar com minha família é algo do céu. Nada é melhor que isso. Mas também amo realizar trabalhos comunitários. Servir é inexplicável! Assim como tocar violão, ler e escrever”.

Quando questionado sobre o que falta para o desenvolvimento da cidade, manifesta sua opinião: ” Costumo falar que Laguna tem tudo. Somos privilegiados em todos os aspectos. Um diamante de alto quilate, que precisa ser polido com muito cuidado, amor e excelência, para então se extrair uma pedra preciosa de alto valor. Basta uma gestão que seja atualizada e que vise um futuro seguro para todos e com visão global da cidade, não apenas de uma determinada região. Tem muita coisa legal nos bairros mais afastados”.