No currículo, protótipos para as peças da marca Kleiner Schein, esculturas das mais diversas utilizadas por escolas de samba de Laguna e Florianópolis e mais recentemente o letreiro turístico instalado no Centro Histórico, em frente ao Cais. É das mãos do escultor lagunense Everson Souza dos Santos, acadêmico do curso de Arquitetura e Urbanismo da nossa UDESC, que grandes blocos, dos mais diversos materiais ganham forma e estilo.

Casado com Marlise, pai de Miguel Angelo, o focalizado que começou a trajetória profissional como carpinteiro naval sempre teve grande aptidão com os trabalhos manuais: “Desde os tempos de criança já gostava das aulas de Artes, deixar a imaginação levar, fazer desenhos”, recorda. Foi na confecção de esculturas para as escolas de samba lagunenses, que Everson viu a possibilidade de transformar a aptidão em profissão: “Tudo começou há cerca de 22 anos, com as primeiras peças. O passar do tempo foi me despertando mais confiança para executar trabalhos ainda maiores”, explica.

Desde então, ele acumula em seu portfólio, peças criadas para a decoração das festas de Nova Veneza, Urussanga, para escolas de samba de Florianópolis e na restauração do Cine Mussi, onde atuou na recuperação de molduras e luminárias.

Em seu ateliê, o artista usa as primeiras horas da manhã, para criar e dar vida as encomendas: “Diferente do que se possa imaginar, acho o período de confecção mais estimulante do que ver a peça pronta. O desafio dado, ver a matéria criando forma, são o que meu trabalho tem de melhor”.

Entusiasta quando o assunto é sustentabilidade, ele aplica a ideia até mesmo nas horas de folga: “Tenho uma horta e acho sensacional a ideia de cultivar meu próprio alimento. E vejo muitas pessoas descartando móveis antigos, de qualidade, que através de um restauro podem ganhar nova forma. Esse processo de reaproveitar, recriar, dar nova função às peças é uma atividade pela qual me interesso muito. São dois hobbies meus”, confessa.

Para um futuro não tão distante, o lagunense pretende concluir a faculdade: “Meu sonho é fazer um mestrado na área e começar a dar aulas na universidade. Um sonho pessoal é conhecer a Europa, mas esse acho que levará um pouco mais de tempo”.