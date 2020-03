A profissional Fabiana de Souza não tem medo de apostar em novas oportunidades. Casada com Roberson, mãe de Lucas, Ramires e Felipe, a focalizada começou sua trajetória em uma malharia, como costureira, foi técnica em enfermagem, por mais de 10 anos e ha cerca de nove meses decidiu se aventurar no universo do café, salgados e tortas: “Analisei o mercado e encarei o desafio. Sempre gostei de cozinhar e a oportunidade de trabalhar com algo que ofereça um momento de descontração para o público era o meu principal objetivo”.

Filha de dona Gercina e de “seo” Antônio, ela conta aos leitores um pouco de sua rotina: “Começo por volta das 7 horas. Deixo tudo preparado, asso os salgados e os outros pratos e abro as portas. Passo o dia no serviço e encerro o expediente por volta das 19h30”.

Quando questionada sobre o que a atividade tem de melhor, avalia: “O retorno das pessoas. É raro encontrar quem não goste de tomar um bom café, seja ele expresso ou passado. Ter o retorno dos clientes quando ficam satisfeitos é maravilhoso”.

Se o assunto é maior desafio, o público novamente é o foco principal: “Agradar a todos é algo que exige muita dedicação, desde o preparo do alimento até o atendimento. Tento focar ao máximo em todos os detalhes”.

E como nem tudo na vida é serviço, nas horas de folga, Fabiana procura relaxar, entre seus passatempos prediletos: “Adoro curtir a minha casa, assistir televisão e jogar baralho com a minha mãe”.