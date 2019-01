Foi por intermédio e incentivo da irmã, sua xará, Fabrícia, que o imbitubense Fabrício Marques Martins decidiu investir no seu próprio negócio: “Ela soube que estavam passando o ponto de um café e sugeriu que investíssemos nessa área. Como já tinha atuado no ramo de salgados para festa, decidí encarar o desafio”, explica.

Filho de dona Maria e de “seo” Roberge, o focalizado mudou-se para terra de Anita com o intuito de se dedicar com afinco ao estabelecimento: “O horário e a demanda de serviço são bem puxados. Acordo por volta das seis horas, me arrumo e sigo para cafeteria. Minha irmã e eu organizamos a vitrine dos salgados e doces, limpamos o que é necessário e começamos no atendimento. Ao fim do dia, quando fechamos as portas, é hora de irmos para o mercado, realizarmos as compras dos mantimentos que estiverem faltando”.

Quando questionado sobre o que a atual atividade tem de melhor, avalia: “O contato com as pessoas é o que mais me fascina. Conheço gente nova todos os dias. São oportunidades que só quem trabalha direito com o público pode ter”.

Sobre os maiores desafios vivenciados até então, ele analisa: “Administrar algo que é seu, é muito diferente de trabalhar para alguém. O término do expediente não é a garantia do fim do serviço, muito pelo contrário. Há muito a ser planejado e melhorado”.

Para 2019, expandir cada vez mais a oferta de produtos é seu maior objetivo: “Aprimorar ainda mais o que já temos, atender cada vez melhor e satisfazer os clientes com os nossos produtos e serviço é a minha meta principal”.