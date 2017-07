Falar em público, como não sofrer?

Quando falamos sobre pessoas, não podemos generalizar, partindo do princípio que todos somos diferentes. Então, penso que nem todas as pessoas no mundo sofram para falar em público, mas acredito que a maioria sim!

Penso que o medo de falar em público vem sempre da nossa voz interior crítica, aquela que nos faz temer, fantasiar que pessoas farão perguntas e que não saberemos responder ou que o público vai achar uma bobagem o que você está falando, já sentiu isso? Isso acontece porque na maioria das vezes não nos divertimos com o que fazemos e, obviamente, entregamos o microfone para o nosso self1, nosso eu crítico.

Como fazer, então, para se divertir mais e sofrer menos ao falar em público? Há três fatores determinantes: o que você vai falar, para quem você vai falar e como você conduzirá as falas.

Sabendo o seu tema, estude-o, apresente dados relevantes, você deve ser autoridade no assunto desenvolvido. Adapte a linguagem para o seu público, você não pode falar com adolescentes da mesma forma que fala com um grupo de CEO’S. Prepare um roteiro que tenha histórias, explore as metáforas, utilize cores e imagens sempre que possível, assim fica mais divertido e de fácil memorização.

Dicas extras: prepare-se previamente, grave sua voz, observe seu tom de voz, o ritmo de suas falas e observe o que precisa ser aprimorado. E, não se esqueça, coloque emoção em suas falas. Após isso, treine, afinal, quanto mais treinamos, melhor ficamos.

Tudo em nossa vida requer planejamento, com o conteúdo de nossa comunicação não pode ser diferente. Por trás do improviso também há planejamento.

Até semana que vem!

Por Letícia Zanini: Master Coach, Psicóloga e Diretora da Perfil Dois Coaching e Assessoria.