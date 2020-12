Falta de quorum – câmara não realizou sessão

A esperada sessão extraordinária da Câmara de Vereadores de Laguna, para a última terça-feira, 22, conforme requerida pela prefeitura, acabou não acontecendo, por absoluta falta de quórum. Dos 13 vereadores apenas três compareceram.

Projetos

Em pauta estavam três projetos de origem do executivo, como o 057 que solicita autorização para ceder em comodato, por 10 anos, uma área de 60 mil quadrados para empresa que pretende implantar um aterro de resíduos, o 058 que autoriza a firmatura de contrato de prestação de serviços do consórcio de informática na gestão pública municipal (CIGA) e o 059 que dispõe a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente.

Uma nova convocação

Mesmo que o Legislativo já esteja em recesso, ontem, 22, nos meios políticos da cidade, chegou-se a ouvir a possibilidade de convocação de uma nova sessão extraordinária, provavelmente para a próxima terça-feira, 29.