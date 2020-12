Farol de Santa Marta – Um apart hotel que pode ser chamado de seu

FAROL DE SANTA MARTA: É fácil integrar o grupo societário do importante estabelecimento

O Hotel Farol de Santa Marta em Laguna passou por um profundo processo de transformação, com 56 apartamentos individuais e uma imensa e diversificada área de convívio social, foram totalmente requalificadas dentro de um conceito de intervenção arquitetônica conhecido como “Retrofit”, ou seja, modernização de seus espaços e infraestrutura pré-existentes.

Sabe-se que as últimas cotas ainda podem ser adquiridas para moradia e para investimento pessoal ou empresarial, bastando procurar no local ou pelo fone 48.9915.59564. As vantagens da aquisição, tanto para moradia quanto para investimento são a liquidez e valorização garantidas.

Os usuários dos apartamentos são pessoas que procuram praticidade, conforto, segurança, com privacidade de residência e muita flexibilidade, em locais ambiental, cultural e paisagisticamente privilegiados com severas restrições de uso e ocupação.

Propõe-se também a prática do sistema de “coliving”, uma tendência que estimula a integração, a sustentabilidade e a colaboração. Uma ideia que pretende enfrentar, além de paredes, a ocupação desordenada em espaços físicos ecologicamente sensíveis, privilegiando a integração e o convívio social ao mesmo tempo que mantém os ideais de individualização.

O casal de arquitetos Dagoberto e Renata Martins são os responsáveis pela criação dos projetos e realização das obras, que valorizaram Laguna e muito especialmente o importante Farol de Santa Marta.

Como a Legislação atual não permite liberação de alvarás tanto para acréscimos como para novas construções na comunidade do Farol de Santa Marta, todo o projeto foi desenvolvido e aprovado pela Fundação Municipal do Meio Ambiente e pela Prefeitura Municipal de Laguna atendendo a estas limitações, ou seja, estritamente dentro da área existente desde sua inauguração.

Espaços como sauna, piscinas térmica e descoberta, cozinhas gourmet e coletiva, adega privativa, salão de festas, academia de ginástica, bicicletário, sala de jogos, mirantes e salão rústico com churrasqueiras e fogão a lenha, certamente animam a vida dos usuários.