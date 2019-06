Aos 24 anos, Fátima da Rosa foi convidada pelo irmão para morar em São Paulo. Lá, cuidaria da sobrinha, ainda pequena, e poderia construir sua história na cidade mais populosa do país. E assim ela fez. Deixou o Parobé e embarcou rumo a uma nova vida. Nos mais de vinte anos que lá esteve, conheceu o paulista Francinaudo, com quem teve os filhos Francisvitor, Francielli e Fabiana. O ritmo frenético da cidade grande e a escassez de oportunidades de trabalho, fizeram com que ela e o marido mudassem o rumo de suas trajetórias: “Conversamos muito e optamos por curtir a nossa melhor idade na tranquilidade que o Parobé oferece. Decidimos encerrar uma fase de nossas vidas e fizemos nossa mudança para Laguna”.

Atuando na área da limpeza de um centro administrativo em nossa cidade, a focalizada conta aos leitores um pouco de sua rotina: “Acordo por volta das 5h. Faço minha marmita, preparo o café e vou pegar o ônibus. Começo cedo aqui no prédio. Dou uma pausa para fazer o meu almoço, descanso e volto para o período da tarde. Ao fim do dia, volto para casa”.

Quando questionada sobre o que mais gosta em sua atual profissão, aponta: “Procuro manter as coisas em ordem e deixar tudo o mais limpo possível. É também o meu maior desafio. Manter tudo limpo e fazer o meu serviço bem feito”.

Sobre o que mais lhe agrada em Laguna, a focalizada responde de pronto: “A tranquilidade, a facilidade de tudo ser tão próximo e aquela sensação acolhedora, de que todos se conhecem. Tudo isso é muito bom”.

Para o futuro, a aposentadoria está nos planos: “Gosto de trabalhar, mas quero ter a oportunidade de conviver ainda mais com meus netos, ajudar na criação deles. Me aposentando terei um tempo de folga maior para isso”, finaliza.