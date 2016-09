Feira de Ciências 2016

A 11º edição da Feira Regional de Ciências e Tecnologia da Educação Básica e Profissional, realizada pela gerência de Educação, na última sexta-feira (26), na EEB Comendador Rocha, em Laguna, quando reuniu 29 escolas da rede estadual.

A sustentabilidade novamente foi o tema da feira, que em 2016 trouxe novidades, quando os participantes elaboraram um vídeo de dois a três minutos sobre o projeto, previamente encaminhado a comissão organizadora. E durante a abertura do evento, grandes nomes da ciência como: Albert Einstein, Isaac Newton, Euryclides Zerbini, Charles Darwin entre outros foram relembrados e caracterizados pelas escolas participantes. Poesia e música também fizeram parte daquele momento, com a apresentação da banda Unidos de Imaruí e por um poema de Pablo Neruda, declamado pelo professor, Joel dos Reis.

Segundo o gerente de Educação, Eraldo Raimundo, “é gratificante ver o esforço de nossos alunos preocupados em expressar novas formas e alternativas sustentáveis para colocarmos em prática na sociedade”.

Algumas escolas apresentaram ações em andamento nas instituições, como o cultivo de hortas, com objetivo de incentivar a produção e o consumo de alimentos orgânicos aos alunos, e propor o respeito à natureza no ambiente escolar.

Um pequeno sítio de Permacultura foi representado pelos alunos do Ensino Médio da EEB Annes Gualberto, de Imbituba. Em uma maquete montada a partir de materiais reciclados encontrados na própria escola, os alunos construíram uma casa através da técnica do pau a pique e COB, com cisterna, composteira e horta, para promoção da sustentabilidade e melhor qualidade de vida.

Da preocupação com acúmulo de lixo e o reaproveitamento de materiais nasceram pufs, filtros, luminárias e floreiras. E por que não casinhas para os cães abandonados? Esse foi o projeto dos alunos do Ensino Fundamental, da EEB Comendador Rocha, construídas de garrafas pet’s e que agora serão doadas a uma Ong da cidade que cuida de cães abandonados. Os alunos Camila Martins e João Gabriel, de 11 anos, contam que para confecção dos trabalhos, eles tiveram a cooperação de várias turmas, para coleta dos materiais utilizados.

As diferenças sobre o lixão e aterro sanitário foram representadas por maquetes dos alunos do ensino médio, da EEB Professor André A. de Souza, de Imbituba. Fontes de energia menos agressivas, como a Placa Solar; A recuperação de áreas contaminadas; Controle de pragas e cupins e Aquicultura Multitrófica Integrada, também estiveram presentes. A EEB José Maurício, de Laguna, propôs na feira um espaço temático, com som, luz e a exposição de objetos para uma viagem no tempo.

Os trabalhos foram avaliados em três categorias: Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Profissionalizante, e os resultados foram divulgados já na segunda-feira (29).

Confira os vencedores

O projeto Eco-Ar, um filtro a base de algas para veículos automotores, idealizado por alunos do 9º ano da EEB Martinho Callado Júnior, de Pescaria Brava, levou o primeiro lugar na categoria de Ensino Fundamental. Para elaboração foram utilizados materiais recicláveis ou biodegradáveis. O filtro tem como objetivo diminuir de um dos principais vilões da qualidade do ar: o CO2 (gás carbônico).

Nesta etapa ainda foram classificados os projetos de Pernacultura: O respeito ao ciclo, da EEB Henrique Lage e Cortador de garrafas, da EEB Engenheiro Álvaro Catão, localizadas em Imbituba.

No Ensino Médio classificaram-se a EEB Eulina Heleodoro Barreto (Imaruí), com o projeto Lâmpada Sustentável; a EEB Cel José Maurício (Laguna), trouxe a Placa Solar e a EEB André A de Souza, mostrou o projeto Lixão e Aterro Sanitário:

Os alunos do Ensino Médio Profissionalizante apresentaram os projetos: Aquicultura Multitrófica Integrada: Um futuro sustentável para produção aquática e A contaminação da Lagoa Imaruí através do chumbo contido nas baterias de pesca.

Preocupados com a saúde e a contaminação das lagoas, os alunos da EEB Domingos Barbosa Cabral, de Pescaria Brava desenvolveram uma pesquisa para substituição das baterias por placas de energia solar, para gerar energia e acender as luzes utilizadas durante a pesca artesanal de camarão. Atualmente as luzes que iluminam as lagoas são a base de chumbo, e causam danos à saúde e a contaminação das águas por metal pesado.

Os primeiros classificados de cada categoria participarão da etapa estadual, que será em Florianópolis.

Para os responsáveis pelo setor de Gestão da Rede, a Feira de Ciências é um espaço que oportuniza troca, aprendizado, descoberta e investigação científica a todas as unidades escolares, contribuindo para construção de uma sociedade mais justa e humana.