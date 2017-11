Parte da série gravada em Laguna

Acompanhado de equipe técnica e do antropólogo Adrian Ribaric, na sexta-feira (27) veio à Laguna o cineasta Bhig Villas Bôas, exclusivamente para realizar gravações com o modelista naval Luiz Lauro Pereira Junior (foto), mestres carpinteiros navais e pescadores do Farol de Santa Marta e do Ribeirão Pequeno, e que farão parte da série de documentários sobre embarcações tradicionais, intitulada de “Feito torto pra ficar direito”.

Para o cineasta, “o trabalho, servirá para documentar navegadores, estudiosos e até curiosos, por que não? Além de registrar tipos de embarcações que estão em extinção”.

As filmagens ocorreram no Iphan de Laguna, onde encontram-se guardadas parte da Coleção Alves Câmara sec XXI e Coleção Barcos do Mundo, ambas de autoria do conhecido Laurinho.

O intuito da participação do modelista no documentário é registrar as suas experiências e conhecimento sobre as extintas embarcações tradicionais brasileiras e o foco de suas pesquisas na elaboração de nautimodelos.

A extinta canoa de convés, embarcação típica do complexo Lagunar, foi uma das embarcações abordadas no documentário.

Em relação à canoa de convés, existe um projeto feito pelo modelista naval, pronto para ser executado, da reconstrução em tamanho natural, que serviria para resgatar toda uma cultura náutica que já existiu em Laguna e que há muito se perdeu, dando oportunidade de termos a primeira embarcação extinta reconstruída no Brasil.

Com dez capítulos, de 42 minutos, a série será exibida em 2018 pelo Canal Travel Box Brasil.