Felipe Estevão: “Terminal Pesqueiro de Laguna deve ser estadualizado em 90 dias”

Depois de inúmeras agendas em Brasília, São Paulo e Florianópolis, o deputado Felipe Estevão (PSL) está comemorando a notícia de que o governo de Santa Catarina aceitou a estadualização do Terminal Pesqueiro de Laguna.

Segundo o parlamentar, o processo deve estar concluído em cerca de 90 dias.

“Em dado momento, até me senti desanimado, pois se desde 1990 ninguém conseguiu avançar nessa questão, por que eu conseguiria? Mas não desistimos, tivemos o apoio dos deputados e o governador se sensibilizou. É uma conquista. Agora, gradativamente, o terminal vai sendo reativado,” assinalou Estevão, salientando que pelo menos 19 empresas pesqueiras da região vêm acumulando prejuízos por terem que descarregar seus pescados em Itajaí ou no Porto de Rio Grande.

O Terminal Pesqueiro de Laguna estava praticamente desativado por falta de licenças e fiscalização. Atualmente, o TPL é administrado pela Companhia Docas de São Paulo (Codesp), cuja sede é em Santos, São Paulo, cidade que fica a 801 quilômetros – ou 10h de viagem de carro – de Laguna.

Ainda de acordo com Estevão, no médio prazo, a estadualização, com possibilidade de parceria público privada para a gestão do Terminal, num segundo momento, pode gerar até 1,5 mil empregos.