★29/03/1933

✝03/06/2009

Nascido no Rio de Janeiro, em 29 de março de 1933, ainda pequeno veio para Laguna. Logo se formou no curso de Contabilidade e então passou a trabalhar na farmácia de seu tio, dr. Abelardo Calil. Em 1959 prestou concurso e foi aprovado para o Banco do Brasil e como bancário exerceu a atividade até a aposentadoria.

Era casado com Jane (Guedes) com quem teve duas filhas: Naime e Nohad, além de Rosemary, sua sobrinha então com nove anos, que veio de Curitiba para integrar o circulo familiar de nosso focalizado que como “vovô coruja”, curtiu e muito os netos Felippe, Paula, Maria Clara, Guilherme e Júnior. Sempre bem humorado, adorava o Natal, época em que vestia sua roupa de Papai Noel e saia a distribuir balas e outras guloseimas para as crianças, muito especialmente na Vila Vitória e Ponta das Pedras, sendo convidado, inclusive, para comparecer nas comemorações natalinas promovidas nas Casas da Esperança e da Sopa e por sugestão de Carlos Fiúza Brandl, também ia ao nosso Hospital de Caridade e ao Asilo Santa Isabel. Mas Felipe Buffara também gostava de carnaval, de tal sorte que suas férias no BB coincidiam com as festas de momo, quando ele comandava e comandou por muito tempo a sempre lembrada “Centopéia”, que participava dos desfiles do nosso pré-carnaval ou individualmente como Sheik ou encarnando um macaco, mas sempre espalhando confetes e serpentinas pelas ruas centrais da cidade. Culto e apreciador da boa leitura, colecionava livros, revistas e filmes antigos, incentivando jovens e crianças para que adquirissem esse hábito. Sabe-se também que o traço mais marcante da personalidade de Felipe Samir Buffara era o seu jeito humano, a maneira carinhosa e educada como tratava as pessoas, procurando ajudar a todos aqueles que o procuravam, fosse através da doação de algum bem material, fosse através de gestos ou palavras. Definitivamente uma grande figura. Faleceu em 3 de junho de 2009.