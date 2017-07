Férias escolares

O recesso escolar dos 840 alunos do ensino fundamental inicia na próxima segunda-feira (17), com retorno no dia 24. Na próxima semana os professores participarão de capacitações, através de oficinas, numa parceria da Secretaria de Educação e Udesc. A educação infantil também volta às aulas dia 24.

A secretária de Educação, Karmensita Almeida, explica que as oficinas serão para os profissionais da educação da rede municipal do Ensino Fundamental, incluindo professores de anos iniciais, anos finais, readaptados e auxiliares, gestores, especialistas, supervisores, secretários de escola.