A busca por uma vida mais saudável não se limita a estação mais quente do ano. Melhorar a alimentação é questão de saúde. E é aí que entra o papel da nutricionista Fernanda Costa Bergler. Filha de dona Roselita e de “seo” Rodrigo Bergler, a focalizada conta aos leitores do JL como ingressou na área: “Os próprios caminhos da vida me orientaram a seguir a carreira. Ainda no vestibular, passei para duas áreas bem distintas: Nutrição e Administração. A curiosidade e fascinação pela capacidade de efeito que os alimentos possuem sobre o nosso organismo e qualidade de vida, foi o que me fez trilhar este caminho”

Há cinco anos na área, ela aponta aquele que considera seu maior desafio: “Lidar com o imediatismo exigido pela maioria das pessoas, já que por se tratar de saúde e hábitos, as coisas nem sempre acontecem na velocidade que grande parte pensa”.

Entusiasta por tudo que diz respeito ao assunto, Fernanda explica: “Sempre me apaixonou o fato de que alimentos coloridos e variados, movimento do corpo, mente sã, intestino saudável, hidratação em dia, enfim, fossem condicionantes para uma vida com mais bem estar, disposição, prevenção de doenças, longevidade e por consequência, a felicidade”.

Quando questionada sobre os requisitos que não podem faltar para quem atua na área, elenca: “É possível dizer que na área da saúde não pode faltar atualização constante e empatia. Cabe ressaltar que é preciso o entendimento de que lidamos com seres humanos, e por mais que se fale sobre alimentação, ainda que para muitos possa parecer algo tão corriqueiro e natural, trata-se de hábitos enraizados pela infância, pelo estado emocional, pelo fator cultural ou financeiro e estilo de vida atual”.

Moradora da terra Anita, se considera satisfeita com a cidade: “Amo Laguna. Por vezes, em virtude dos aspectos profissionais, penso que seria melhor investir na carreira em um centro maior e com mais infraestrutura. Entretanto, por amar a qualidade de vida que a cidade juliana nos oferece, decidi por arriscar e apostar aqui, agregando valor e procurando ofertar mais saúde para a população local”.

Nas horas de folga, é no contato com a natureza que a nutricionista recupera as energias: “Adoro pedalar pela cidade e ir à praia. Também gosto muito de cozinhar, ler ou sair para comer na companhia de amigos e familiares”.