Aos 31 anos, a cirurgiã-dentista Fernanda Marko Luiz se considera realizada na área em que atua. Filha de Luciana e do saudoso Edson Luiz, a focalizada atua na clínica geral, com aperfeiçoamento em cirurgia oral menor e cursa especialização em Implantodontia, em Florianópolis.

Apesar de ter consolidado o desejo de atuar na área da saúde, a lagunense recorda como de fato sua escolha profissional aconteceu: “Cheguei a cursar metade da faculdade de Fisioterapia, e o no meio do curso, me dei conta de que não era o que queria para o meu futuro. Migrei para Odontologia e me encontrei. Adoro o que faço”.

Com uma rotina corrida, Fernanda se considera “ligada no 220”: “Me formei em 2013 e desde então, concilio minha agenda em consultórios da cidade e na Colônia de Pescadores. Mesmo com o dia a dia bem atarefado, tento ir na casa da minha diariamente, achar um tempo para malhar à noite e quando chego em casa gosto de cuidar do meu cantinho”.

Quando o assunto é o que a profissão tem de melhor, analisa: “Devolver o sorriso ao paciente vai muito além da estética. É um resultado multidisciplinar, que envolve também saúde, função, qualidade de vida, auto estima e felicidade. Meu desejo só é realizado quando o paciente sai satisfeito com meu trabalho e atendimento. Busco sempre atender com carinho e dar bastante atenção”, explica.

Sobre o maior desafio profissional, Fernanda avalia: “A odontologia é desafiadora. Superar a expectativa do paciente é sempre gratificante”.

Com planos para em breve, ingressar no universo da maternidade, nas horas de folga ela procura conciliar o descanso e a companhia do esposo Rodrigo e da família: “Sou muito parceira de todos que me cercam. Não abro mão de estar no aconchego da minha casa, mas se surge alguma programação, também não abro mão. Estou sempre disposta”.