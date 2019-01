Foi por intermédio de um tio, que na época, era proprietário de uma academia, que a lagunense Fernanda Pereira Flora foi apresentada ao universo da Educação Física: “Comecei a ter um contato mais intenso com a prática dos exercícios físicos e aquela rotina acabou despertando uma empatia com o ramo, o que só se solidificou ainda mais na hora da escolha do curso para prestar vestibular”, explica.

Com licenciatura e bacharelado em Educação Física, a focalizada que está há 12 anos na área, aponta os requisitos essenciais para um educador físico: “Não pode faltar força de vontade, comprometimento, amor em ensinar e muita paciência”, e ainda acrescenta: “Não há realização maior do que ver o sorriso dos alunos. Sentir a expectativa do exercício proposto em aula. E ver o retorno do meu trabalho no desenvolvimento físico e psicológico de cada um deles”.

Chegando a lecionar para 200 crianças e adolescentes por dia, a profissional encara desafios constantemente: “A falta de estrutura adequada me faz ter a certeza do quanto precisamos de investimento na educação. E não falo apenas na nossa cidade. É uma necessidade que engloba todo país”, avalia.

Se o assunto é a terra de Anita e seu desenvolvimento, expõe seu ponto de vista: “Nossa cidade precisa ser olhada com carinho. Acredito que investir na educação seria incrível. Nossos jovens precisam de bons projetos esportivos para o contra turno escolar. É uma forma de proporcionar hábitos saudáveis”, avalia.

Com planos de trabalhar por muito tempo, ela não se vê longe deste universo: “Não me imagino sem exercer minha profissão. Tenho certeza que fiz a escolha certa e optaria pela Educação Física mil vezes se necessário fosse. Costumo brincar com os meus alunos que vão precisar de muita disposição, pois no que depender do amor pelo que faço, estarei velhinha, mas ainda na beira de uma quadra fazendo o que tanto amo”, finaliza.