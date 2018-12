Festa de Natal no Magalhães

Entidade sem fins lucrativos, criada para fazer o bem e muito especialmente para as crianças, a AMICRI-Associação Amigos das Crianças, presidida por Lourival de Motta, funcionário aposentado do Banco do Brasil, estará promovendo depois de amanhã,23, a partir das 15h, na sede da Escola de Samba Xavante, no Magalhães, a tradicional e aguardada festa de Natal para aproximadamente 500 crianças, sorteando 20 bicicletas e pelo menos, um brinquedo para cada criança, além do sorteio de brindes e distribuição de balas, pipoca, algodão doce, picolé, cachorro quente, iogurte, churro e refrigerantes. O SESC também estará presente, oferecendo as mais diversas brincadeiras, assim como o Instituto Mix, com corte gratuito de cabelo.

Através do JL, a AMICRI agradece a bondade de empresas e pessoas que de uma forma ou de outra, estão colaborando para a efetivação da promoção.