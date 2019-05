Festa de Nossa Senhora Auxiliadora

De 17 a 26 de maio – Bairro Progresso

Programação

Hoje (17) – 21h30 – Carreata com a Imagem de Nossa Senhora Auxiliadora pelas ruas da cidade.

Amanhã (18) – 20h – Missa Novena com o Pe. Lenoir Steiner Becker (Paróquia Santo Antônio dos Anjos – Laguna), com a participação dos Festeiros 2018. Cantos: Grupo de Jovens GRAMB da Barranceira. Salão: Som acústico com Gero Perito.

Domingo (19) – 9h – Passeio ciclístico pelas ruas da cidade (venda de camisetas limitadas na secretaria da Igreja).

20h – Missa Novena com o Pe. Vilmar Vitorino Feuser, SCJ (Paróquia São Pedro Apóstolo – Armazém), com a participação da catequese, coroinhas e crianças da comunidade. Cantos Coral Infantil Pequeno Gigante. Salão: Apresentação Studio Voga.

Segunda-feira (20) – 20h – Missa Novena com o Pe. Claudio Peters (Paroquia São José – Florianópolis), com participação dos Freis da Fraternidade o Caminho e Missionários da Mãe Peregrina. Cantos: Quem Como Deus.

21h30 – Bingão de prêmios.

Terça-feira (21) – Missa Novena com o Pe. Itamar Nunes Faísca (Paróquia Santo Antônio dos Anjos – Laguna) com participação dos apostolados da Oração. Cantos: Fé e Canção.

21h30 – Bingão de prêmios.

Quarta-feira (22) – 20h – Missa Novena com o Pe. Marcos Herdt (Paróquia Imaculada Conceição – Imbituba), convidados Terços dos Homens de nossas paróquias. Cantos: Terço dos Homens do Bairro Progresso. Salão: Apresentação Espaço Sam.

Quinta-feira (23) – 20h – Missa Novena com o Pe. Carlos Henrique Machado Fernandes (Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes – Magalhães), com a participação dos Ministros Extraordinários da Comunhão. Cantos: Ministério Arca da Aliança. Salão: Apresentação Academia Flexion.

Sexta-Feira (24) – 12h – Queima de fogos e repique de sinos pela passagem do dia de Nossa Senhora Auxiliadora.

20h – Missa Novena com o Pe. Thiago da Silva Thomaz (São Cristovão do Sul), com a participação dos Movimentos de Irmãos de nossa cidade. Cantos: Grupo Movimentando. Salão: Apresentação Trio Ex Tempore.

Sábado (25) – 19h – Transladação com a Imagem de Nossa Senhora Auxiliadora, saindo do Supermercado Mape, na chegada Missa Novena com Dom João Francisco Salm (Bispo da Diocese de Tubarão). Cantos: Família Préuss.

Domingo (26) – 12h – Tradicional almoço festivo no salão da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora.

17h30 – Procissão com a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora pelas ruas de costume. Na chegada Missa Novena com o Pe. Pedro Damázio (Paróquia de Sangão). Cantos: Grupo Vozes em Movimento, com a nominata dos Festeiros 2020.

Festeiros

Abner Iorran Moreira Campos, Adriana Neves, Guilherme Garcia Martins, Gilmara Bitencourt Martins Ilibio, Clair Vicente, Jairo dos Santos, Maria de Lourdes Corrêa, Kamila Antonio da Silva, Jones José Leandro da Silva, Keithe Pereira Gaier, Jeferson Nascimento Thomaz, Renilda Shuwalb, Ismael Viana, Samantha de Souza, José Paulo Vieira, Suelen dos Santos Silva, Suelen Henrique Pastoriza, Patrícia Filipine Rodrigues e Viviane Batista.