Festa de Nossa Senhora dos Navegantes

De hoje (27) até 5 de fevereiro, no Magalhães

Programação

Hoje (27) – 20h – Missa de abertura da festa do Jubileu e às 21h – Carreata pela cidade com bênção dos carros na chegada em frente à matriz Nossa Senhora dos Navegantes.

Amanhã (28) – 20h – Novena com o padre Rodrigo da Silva (seminário Nossa Senhora de Fátima).

Domingo (29) – 20h – Novena com o padre Rafael Meurer Schlickmann (São Ludgero).

Segunda-feira (30) – 20h – Novena com padre Itamar Faísca Nunes (Santo Antônio).

Terça-feira (31) – 20h – Novena com o padre Lenoir Steiner Becker (Santo Antônio).

Quarta-feira (1º) – 20h – Novena com o padre Rafael Uliano (catedral) e às 21h – Show musical com Canta Viola Sul.

Quinta-feira (2) – feriado municipal – 10h – Missa festiva do jubileu com representantes das comunidades trazendo as imagens de seus padroeiros. Crisma com Dom João Francisco Salm (bispo diocesano), 18h – procissão marítima, 20h – Novena jubilar com o padre Carlos Henrique e às 21h – corte do bolo dos 50 anos.

Sexta-feira (3) – 20h – Missa de São Brás com bênção da garganta com o padre Sérgio Jeremias de Souza.

Sábado (4) – 19h – transladação da imagem de Nossa Senhora, saindo dos Molhes da Barra, próximo ao embarque do bote chegando até a matriz e às 20h – Missa com o grande coro da beata Albertina, com o padre Carlos Henrique.

Domingo (5) – 8h – Missa dedicada às crianças e às 20h – Missa de encerramento da festa e nomeação dos festeiros de 2018.