Festa de Nossa Senhora dos Navegantes

Até 5 de fevereiro, no Magalhães

Programação final

Hoje (3) – 20h- Missa de São Brás com bênção da garganta com o padre Sérgio Jeremias de Souza.

Amanhã (4) – 19h- Transladação da imagem de Nossa Senhora, saindo dos Molhes da Barra, próximo ao embarque do bote chegando até a Matriz e às 20h – Missa com o grande coro da beata Albertina, com o padre Carlos Henrique.

Domingo (5) – 8h- Missa dedicada às crianças e às 20h- Missa de encerramento da festa e nomeação dos festeiros de 2018.