Festa de Santa Bárbara

De 4 à 9 de dezembro / Caputera

Programação

Terça-feira (4) – 20h – Procissão Motorizada saindo da residência do casal festeiro Valmir e Zilma “Tó”. / 20h30 – Missa Novena com o Pe. Tiago, com participação da comunidade do bairro Progresso. Grupo: Portal da Fé.

Quarta-feira (5) – 20h – Missa Novena com o Pe. Pedro de Oliveira, com participação do Coral de Nova Brasília, com canto e Liturgia.

Quinta-feira (6) – 20h – Missa Novena com o Bispo Dom João, com participação do Grupo Shalom e Claudiane, com canto e Liturgia.

Sexta-feira (7) – 20h – Missa Novena com o Pe. Pedro D’ Biasi, com participação do Ministério de Música Unidos pela Fé, de Cabeçuda.

Sábado (8) – 20h – Transladação com saída da residência do casal festeiro Edgar e Lorena. / 20h30 – Missa Novena com o Pe. Lino Brunel, com participação do Grupo RCC, com canto e Liturgia.

Domingo (9) – 9h30 – Procissão com saída da residência do casal Dorval e Josiane. / 10h30 – Missa da festa com o Pe. Lenoir, com participação do Coral Santa Bárbara, de Caputera e Liturgia também com a comunidade. / 12h – Tradicional almoço, com animação da banda Crisma, de Criciúma.

Durante a semana haverá animação com o Dj Coquinho no Salão Paroquial.