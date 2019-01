Festa de Santa Terezinha do Menino Jesus

Até 13 de janeiro / Mar Grosso

Programação final

Hoje (11)

20h-Santa missa com a Novena das Rosas, presidida pelo padre Pedro De Biasi, de Tubarão, participação das crianças. Liturgia: Catequese. Cantos: Crianças da comunidade. Paróquias homenageadas: Jaguaruna, Monte Castelo, Morrotes, Catedral, Humaitá, Passagem e Oficinas.

Amanhã (12)

20h-Transladação motorizada da Imagem de Santa Terezinha saindo da igreja Santo Antônio Dos Anjos. Na chegada, santa missa com a Novena das Rosas. Presidida pelo padre Evaldo Souza-TV Aparecida, de São Paulo, participação dos Grupos de Jovens, Rotarys Club de Laguna, Lions Clubes de Laguna, Casa da Amizade, Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Ambiental, Marinha do Brasil, Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal de Laguna. Liturgia: Jovens.

21h30-Sorteio da rifa de Santa Terezinha. Paróquias homenageadas: Capivari de Baixo, Cabeçuda e Magalhães.

Domingo (13)

10h-Missa festiva presidida pelo padre Pedro José Damázio, com homenagem aos festeiros 2019, fundadores e pessoas que colaboraram na caminhada dos 40 anos de fundação da comunidade.

19h-Início da Primeira Caravana Missionária das Santas Chagas de Jesus, de Curitiba, com pregação, Terço das Santas, às 20 horas procissão com a Imagem de Santa Terezinha pelas ruas da comunidade com o ícone das santas chagas, trio elétrico. Na chegada, encerramento com Adoração ao Santíssimo e santa missa (noite de luz) e divulgação dos festeiros para 2020, com distribuição das rosas e corte do bolo de 40 metros.