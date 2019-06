Festa de Santo Antônio dos Anjos

Programação final

Hoje (7)

18h – 1ª Sexta-feira do mês – Missa do Apostolado da Oração.

19h30 – Trezena de Santo Antônio. Orador: Pe. Jefferson Francisco dos Santos. Convidados: Comunidades Perrixil e Praia do Sol, Lions Clube de Laguna, Lions Clube Natureza Viva, Rotary Clube de Laguna, Rotary Clube República Juliana, Pastoral Afro e Associação Mamãe Bebê.

21h – Palco Interno: Música ao vivo com Ex Tempore.

21h – Palco Externo: Banda Rota Zero e banda D’Black.

Amanhã (8)

16h30 – Saída da Imagem de Santo Antônio dos Anjos da Igreja para a Capela Sagrado Coração de Jesus (bairro Portinho).

17h30 – Santa Missa na Capela Sagrado Coração de Jesus (bairro Portinho).

18h30 – Transladação da Imagem de Santo Antônio dos Anjos Saindo da Capela Sagrado Coração de Jesus, do bairro Portinho, sentido a Igreja Matriz com a presença das autoridades estaduais e municipais. Na chegada, show pirotécnico e Trezena de Santo Antônio dos Anjos. Orador: Pe. Lenoir Steiner Becker.

22h30 – Palco Interno: Música ao vivo com Edgar Carvalho.

22h30 – Palco Externo: Banda Tentação e Diego Resende e Banda.

Domingo (9)

9h30 – Santa Missa.

12h – Tradicional almoço no Centro Cultural Santo Antônio dos Anjos.

13h – Venda de bolos no Centro Cultural a cargo do Rotary Clube República Juliana.

15h – Missa das Crianças com participação do Coral Pequeno Gigante, do bairro Progresso.

16h30 – Procissão com a Imagem de Santo Antônio dos Anjos pelas ruas do centro histórico, em seguida Santa Missa.

19h30 – Trezena de Santo Antônio. Orador: Pe. Rafael Uliano.

21h – Palco Interno: Música ao vivo com Gero Perito.

21h – Palco Externo: Ed Carvalho e banda.

Segunda-feira (10)

19h30 – Trezena de Santo Antônio. Orador: Pe. Joel Marcolino Bittencourt. Convidados: Comunidades Nova Fazenda e Caputera e Academia de Letras do Brasil (seccional Laguna/SC).

21h – Palco Interno: Bingão das prendas no Centro Cultural e música ao vivo com Marcos Vinícios.

21h – Palco Externo: Festival de bandas com banda P115 e Banda 0800.

Terça-feira (11)

6h30 – Missa de Santo Antônio.

18h – Missa de Santo Antônio.

19h30 – Trezena de Santo Antônio dos Anjos. Orador: Pe. Anselmo Buss. Convidados: Comunidades Cohab e Mar Grosso, OAB, Prefeitura Municipal de Laguna, Câmara de Vereadores de Laguna, Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos, Pastoral da Saúde e SAMU.

21h – Palco Interno: Música ao vivo com Diego Resende.

21h – Palco Externo: Festival de bandas com banda Arte e banda Tiro na Alma e Escola de Música Evandro Nascimento.

Quarta-feira (12)

15h – Missa da Saúde.

19h30 – Trezena de Santo Antônio dos Anjos. Orador: Pe. Willian Fernandes de Jesus. Convidados: Comunidade do bairro Progresso, Associação Catarinense dos Professores, Regional de Laguna, Imbituba e Imaruí, casais de namorados e Grupos de Jovens de Laguna.

21h – Palco Interno: Música ao vivo com Edgar Carvalho.

21h – Palco Externo: Banda Juízo. E a partir das 21h30, sorteio da rifa.

Quinta-feira (13)

Dia de Santo Antônio, feriado municipal. Alvorada festiva com a seguinte programação:

00h – Virada festiva.

6h – Salva de 13 tiros no Morro da Glória e repicar dos sinos das igrejas de Laguna.

10h – Missa solene em louvor ao Santo Padroeiro, presidida pelo Bispo Dom João Francisco Salm e posse dos novos membros da irmandade do Santíssimo Sacramento e Santo Antônio, com a participação do Coral Santo Antônio.

12h – Tradicional almoço no Centro Cultural Santo Antônio do Anjos.

15h – Procissão motorizada com saída da Imagem de Santo Antônio dos Anjos, percorrendo as ruas do centro histórico e bairros. Na chegada benção dos veículos.

19h30 – Trezena de Santo Antônio. Orador: Pe. Itamar Faísca Nunes. Convidados: Pastorais da Igreja Matriz. Anúncio da nominata dos Festeiros 2020 e tradicional Adeus Antônio.

21h30 – Palco Interno: Corte do bolo de 13 metros de Santo Antônio dos Anjos com sorteio de 2 pares de alianças no Centro Cultural.

A festa ainda oferece:

*Tradicional churrasco de Santo Antônio todas as noites a partir das 19h30 e almoço a partir das 12h no domingo, 9 e quinta-feira, 13.

*Centro Cultural contará com gastronomia típica (pinhão, quentão, cachorro quente, canjica, doces e salgados) atrações diversas, tais como pescaria e brechó de Santo Antônio, entre outros.

*As centenárias bandas musicais Carlos Gomes e União dos Artistas abrilhantarão a Transladação e Procissão do Padroeiro.

*O Centro Cultural será aberto às 19h30 diariamente, com serviço de gastronomia típica, artístico e cultural.