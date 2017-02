Festa de São Brás

Ribeirão Pequeno

Programação Final

Hoje (10)

20h – Missa novena com o padre Paulo Rodrigues.

Cantos – Irineu Calegari, de Tubarão.

Amanhã (11)

20h – Transladação saindo da comunidade de Figueira. Logo após missa com o padre Carlos Weck e a coroação da rainha e princesa da festa.

Cantos e liturgia – Grupo de Irmãos, de Capivari de Baixo.

Após a missa e a transladação baile gratuito com a Banda Veredas.

Domingo (12)

10h – Procissão com a imagem de São Brás, percorrendo as ruas da comunidade. Em seguida, às 10h30 missa festiva com os padres Carlos Weck e Bantu Mendonça Sayla.

12h – Almoço.

14h – Apuração da rifa.

16h – Soirée gratuito com a Banda Veredas.