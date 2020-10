Com carreata a partir da Capela de Santa Terezinha, no Mar Grosso, na sexta-feira, 25, iniciou mais uma festa de São Francisco de Assis, da Cohab, de Mato Alto e que marca para hoje, 2, às 19h30, novena, com os cantores Eduardo e Sônia, amanhã, 3, 18h30 Louvor, na Capela de Santa Bárbara, em Caputera, com Ministério da Música, seguido de transladação passando por Bentos e Barranceira, com missa às 20h, celebrada pelo Pároco,Padre Lenoir Steiner Becker e canto com Eduardo e Sônia. Domingo, 4, às 10h30, missa celebrada pelo Vigário, Padre Itamar Faísca Nunes, com canto de Doni e Ângela; às 19h30 novena, com a participação de João Rodrigues Júnior.